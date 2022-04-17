الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بإلغاء تراخيص أحد المكاتب العلمية

أصدر الدكتور ناصر محمد عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، قرارًا حمل الرقم 194 لسنة 2022، حيث نص على إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي الفاكيم العلمي، ومخزن العينات التابع له، الكائن في مصر الجديدة بالقاهرة، بالإضافة إلى مقر مخزن العينات الأول بالمنطقة ذاتها، ومقر مخزن العينات الثاني بمدينة بدر.

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