البيئة تصدر بيانا بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال اليوم...

أوضحت وزارة البيئة انه من المتوقع تعرض البلاد لمنخفض خماسيني يوم الأحد الموافق ٤/١٧/ ٢٠٢٢ ،يصاحبه نشاط لرياح جنوبية خلال اليوم تكون مثيرة للرمال والاتربة تبدأ على غرب البلاد وتتقدم تدريجياً الي الداخل لتؤثر على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبري تصل حتي محافظات شمال الصعيد مما يؤثر سلباً على جودة الهواء، وذلك استناداً إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وكذلك التقارير ‏الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قيام الوزارة بمتابعة مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر ‏التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية. وتهيب بالسادة المواطنين كبار ‏السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال ‏هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.‏

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتلقى على مدار الساعة أية شكاوى خاصة ‏بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء ، وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين ‏بعدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 ‏أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333‏.