القوي العاملة :منهم 18 ”قادرون باختلاف”.. تعيين 849 شابا بأسيوط

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 849 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 18 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2677 شاباً منهم 32 " قادرون باختلاف " ، فضلا عن إصدار 882 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، بعد أن تلقي تقريرا بذلك من حازم على حسن مدير المديرية عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 83 ألف جنيه ، لـ 33 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 205 عامل جديد و إصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 187 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 57 محضر للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1448 منشأة يعمل بها 2389 عاملاً، وأسفر عن تحرير 92 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 7 شكاوى ، وعقد 14 ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال .

أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 26 شكوى عمالية تم إحالة 25 منها إلى القضاء ، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، كما تم التفتيش على 53 منشأة يعمل بها 54 طفلا ، كما تم الانتهاء من دورات تدريبية على مهن التبريد والتكييف ، وصيانة الدش ، ولف المواتير ، والاثاث المعدني ، والكهرباء ، والمشغولات اليدوية بمراكز التدريب المهني .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1635 منشأة يعمل بها 10340 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.