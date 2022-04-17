«بحوث الفلزات» يجهز لمؤتمر علمى بالتعاون مع السفارة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول جهود المركز لدعم التعاون العلمى والبحثى على المستوى الإفريقى والدولى.





وأفاد التقرير بأن المركز نظم ندوة علمية بعنوان "فرص التعاون والتمويل للأنشطة البحثية"، بحضور الدكتورة ريم عبدالرحمن، الملحق العلمى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، لمُناقشة الفرص المُتاحة للباحثين من مركز بحوث وتطوير الفلزات والباحثين المصريين على وجه العموم، للدراسة بالجامعات ومراكز البحوث الفرنسية.

وتطرقت الندوة لبحث دور القسم العلمى بالسفارة الفرنسية فى إقامة ندوات تعريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من الباحثين بالمركز مع نظرائهم الفرنسيين، وكذا بحث الإعداد لمؤتمر علمى بالتعاون بين المركز والقسم العلمى بالسفارة الفرنسية.

وعلى جانب آخر، عقد المركز ورشة عمل بعنوان "تقنيات اللحام المُتقدمة للمواد التى يصعُب لحامها بالطرق التقليدية"، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى لتكنولوجيات اللحام، بحضور Ayo Adeniyi مُمثل الاتحاد، وبمشاركة 20 دولة إفريقية عبر الإنترنت.

وتطرقت الفعاليات لمناقشة الجديد فى تكنولوجيات اللحام بالليزر، وتكنولوجيات اللحام بالاحتكاك التقليبى، وبحث الدكتور عويس مع مُمثل الاتحاد الإفريقى سُبل التعاون بين الجانبين لنقل خبرات مركز بحوث وتطوير الفلزات فى مجال تكنولوجيا اللحام التى يتميز بها المركز إلى الدول الإفريقية.

كما أبرز التقرير مشاركة المركز بجناح فى المعرض الدولى للحديد والصناعات والإنشاءات المعدنية، والذى أقيم فى دورته الثانية عشر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة.

وأوضح التقرير أن المعرض يعُد أضخم مُلتقى صناعى للصناعات والإنشاءات المعدنية فى مصر والشرق الأوسط، وتنظمه إيجكس "الشركة العربية الألمانية"، بمشاركة المصانع والشركات المُتخصصة فى الحديد والصاج والاستانلس ستيل والمسبوكات والأعمدة الحديدية والأنابيب والمواسير والأسلاك والكابلات ومُستلزمات الإنتاج وطلاء المعادن والعوازل وماكينات الليزر والقطع واللحام والسى إن سى والإنشاءات والهياكل المعدنية والكرافانات والمبانى سابقة التجهيز.

وأوضح الدكتور عماد أن المركز قام بإجراء العديد من اللقاءات داخل الجناح الخاص به فى المعرض، لإيجاد سبل التعاون بين المركز والشركات الصناعية والاستفادة من إمكانيات المركز فى خدمة الصناعة وتحقيق استراتيجية الدولة 2030 لربط البحث العلمى بالصناعة، مشيرًا إلى نجاح جناح المركز وإعجاب الزائرين من مختلف المجالات بالخدمات التى يُقدمها من منتجات محلية ومُستلزمات صناعية بديلة للمستورد، كما شهد الجناح زيارات لطلاب الجامعات المُختلفة فى مجالات التخصص ذات الصلة بعمل المركز للاطلاع على خدماته البحثية.