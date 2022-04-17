القوى العاملة: تعيين 849 شابا بأسيوط منهم 18 «قادرون باختلاف»

جدة - نرمين السيد - أكدت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط تعيين 849 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 18 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، فضلا عن إصدار 882 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.





أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعد أن تلقى تقريرًا بذلك من حازم على حسن، مدير المديرية، عما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضى، من قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا، بواقع مبلغ 83 ألف جنيه لـ33 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 205 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 187 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 57 محضر للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1448 منشأة يعمل بها 2389 عاملاً، وأسفر عن تحرير 92 محضرًا للمنشآت المخالفة، وبحث 7 شكاوى، وعقد 14 ندوة توعية فى مجال المفاوضة الجماعية، وعمالة النساء والأطفال.

أما فى مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 26 شكوى عمالية تمت إحالة 25 منها إلى القضاء، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم التفتيش على 53 منشأة يعمل بها 54 طفلا، كما تم الانتهاء من دورات تدريبية على مهن التبريد والتكييف، وصيانة الدش، ولف المواتير، والآثاث المعدنى، والكهرباء، والمشغولات اليدوية بمراكز التدريب المهنى.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتابعت المديرية التفتيش على 1635 منشأة يعمل بها 10340 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.