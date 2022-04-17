مليون مشاهدة الصحة لفيديوهات الصحة التوعوية منذ بداية رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تحقيق مليون مشاهدة من خلال 65 مقطع فيديو توعوى، تم تداوله عبر منصات الوزارة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك منذ بداية شهر رمضان.





يأتى ذلك فى إطار تفعيل دور الوزارة فى إبراز إنجازات مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة، ونشر الوعى الصحى بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأهمية تلقى اللقاحات، ومواجهة الشائعات.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المنشورات التوعوية منذ بداية شهر رمضان بلغ 1190 منشورا توعويا، على مختلف منصات الوزارة الموثقة، بواقع 275 منشورا على "فيسبوك"، و300 على "إنستجرام"، و275 على "لينكد إن" و275 على "تويتر"، و65 فيديو على "يوتيوب"، استهدفت جميع المتابعين من كافة الفئات العمرية، إضافة إلى تقديم نصائح طبية خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة (سكر، ضغط، قلب، اعتلال كلوى).

وأوضح عبدالغفار أن المحتوى التوعوى يشمل نصائح لاتباع نظام غذائى صحى، فى ظل تغيير العادات الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك فى مجموعة منشورات بعنوان "رمضان بصحة"، مشيرًا إلى أن الوزارة تتلقى كافة أسئلة المتابعين، وتقدم إجاباتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى الـ"سوشيال ميديا".

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة الإسعافات الأولية، إلى جانب المواد التوعوية الخاصة بأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، مؤكدا استمرار عمل مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية طوال شهر رمضان، للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والعودة تدريجيا للحياة الطبيعية.