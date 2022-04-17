استقبال الرئيس السيسى وفد الكونجرس يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الرئيس: تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة فى إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.. وفد الكونجرس الأمريكى: مصر ركيزة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وشريك محورى بالمنطقة" أن الرئيس السيسى أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، خصوصًا فى ظل الواقع الإقليمى المضطرب فى المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس وفدا من الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبى، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس رحب بالوفد الأمريكى، مشيرا إلى الأهمية التى توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، فى إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأمريكى الأهمية الكبيرة التى توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم العربى، فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة فى المنطقة، مع تأكيد التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس السيسى فى تحقيق الاستقرار والأمن فى مصر، بعد النجاح فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى عدد من المجالات، لا سيما على الصعيد السياسى والعسكرى والاقتصادى، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشاد وفد الكونجرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام، فى حين أكد الرئيس موقف مصر الثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذى من شأنه أن يفتح آفاقا للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

فيما ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "سرعة الانتهاء من المتحف المصرى الكبير ليصبح مزارا سياحيا عالميا" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من المتحف المصرى الكبير الذى يضم كنوز الحضارة المصرية، ويترقب العالم والمصريون افتتاحه قريبا ليصبح مزاراً جاذباً على خريطة السياحة العالمية، للتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة فى إطار من العرض المتحفى وفق أحدث الأساليب والتقنيات، مشيرا إلى أن التطوير الذى تشهده المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير يساهم فى استكمال منظومة سياحية وحضارية مميزة تحقق للزوار تجربة فريدة، مكلفا محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من دهان واجهات العمارات المحيطة بالمتحف.

جاء ذلك خلال زيارته المتحف المصرى الكبير لمتابعة الموقف التنفيذى لأعماله، ومستجدات تطوير المنطقة المحيطة، ورافقه خلال وزير السياحة والآثار، محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف وعدد من قيادات ومسؤولى المتحف.

وخلال تفقده قاعات وصالات العرض الرئيسية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير السياحة والآثار، حول آخر مستجدات تنفيذ أعمال المتحف المصرى الكبير، ومعدلات الإنجاز والتطور فى الأعمال الإنشائية الخاصة به، وكذا ما يتعلق بالعرض المتحفى لمختلف القطع الأثرية بقاعات وصالات العرض، فضلاً عما يتعلق بتجهيزات نقل وعرض تلك القطع الأثرية فى أماكن عرضها الدائم بالمتحف.

وأشار الوزير إلى أن إدارة المتحف بدأت مشروعاً لاعتماده كمبنى أخضر وحصوله على شهادة الهرم الأخضر المصرى، ليكون أول متحف مصرى يحصل على هذا الاعتماد، موضحا أن هذه الخطوة المهمة من شأنها زيادة المردود الاقتصادى، كما عرض الوزير جانياً من الخطة الترويجية للمتحف المصرى الكبير، والحملات الدعائية التي سيتم إطلاقها على مختلف منصات التواصل.

فيما ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الرئيس يطلع على معدلات حركة الملاحة..ويوجه فى اجتماع بمدبولى وربيع: تطوير القناة ومجراها الملاحى وكافة مرافقها = تعزيز التنافسية والمكانة المتفردة.. على مستوى حركة التجارة العالمية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس"، واطلع الرئيس فى هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتى حققت معدلات زيادة مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك الارتفاع فى الإيرادات.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبى للمجرى الملاحى للقناة لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحرى وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد، وكذا جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين خاصة وكالة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" لبحث سبل التعاون مع الجانب اليابانى فيما يخص نشاط هيئة قناة السويس، ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى مشروعات هيئة قناة السويس فى إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكل مرافقها، لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية.