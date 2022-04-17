عاجل- البيئة تحذر كبار السن من الخروج اليوم

وأوضحت أن ذلك يأتى استناداً إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وكذلك التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قيام الوزارة بمتابعة مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية.
وتهيب بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتلقى على مدار الساعة أية شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وتهيب الوزارة بالمواطنين بعدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث، عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.
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