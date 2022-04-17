ارتفاع حرارة نهارا وأمطار ليلا.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة غريبة فى طقس اليوم

وقالت إنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، السواحل الشمالية 38 درجة مئوية، شمال الصعيد 41 درجة، مئوية أما جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.
كما تنخفض نسب الرطوبة نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية الجافة المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة حتى شمال الصعيد.
ويبدأ نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على الصحراء الغربية ويتقدم لباقى المناطق مع تقدم الوقت مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
ومع نهاية اليوم من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد، ومن المتوقع أن تتحسن الأجواء على السواحل الشمالية من يوم الاثنين ويعم التحسن باقى أنحاء الجمهورية من يوم الثلاثاء الموافق ١٩ إبريل ٢٠٢٢.
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