اليوم.. المدارس اليابانية تبدأ التواصل مع المقبولين مبدئيا لإجراء المقابلات

جدة - نرمين السيد - تبدأ وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، التواصل مع الطلاب المقبولين بشكل مبدئى، لإجراء المقابلات الشخصية، اعتبارا اليوم الأحد، بالمدارس المفتوحة حاليا.

وأشارت المدارس، فى بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إلى أنه سيتم التواصل أولا مع المتقدمين الأكبر سنا، وفقا لاحتياجات المدارس.

وقالت إنه بالنسبة للطلاب المتقدمين للفروع الجديدة المقرر بدء العمل بها من العام الدراسى 2022/2023، وهى: بورفؤاد، مرسى مطروح ومدينة المستقبل (الشروق 3) سيبدأ التواصل معهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب الالتحاق إلكترونيا، بالمستوى الأول لرياض الأطفال kg1، بالمدارس المصرية اليابانية المفتوحة، للعام الدراسى 2022/2023، اعتبارا من الثلاثاء الموافق 15 مارس الماضى، ولمدة 15 يوما، قبل أن تمدها حتى 9 أبريل الماضى.

أما المدارس التى تدخل الخدمة اعتبارا من العام المقبل: بورفؤاد فى بورسعيد، مرسى مطروح ومدينة المستقبل، فالتقديم مفتوح لمرحلة رياض الأطفال بمستوياها الأول والثانى إضافة إلى الصف الأول الابتدائى، كما سيتم فتح باب التقديم للمستوى الثانى برياض الأطفال KG2، وحتى الصف الثالث الابتدائى فى بعض المدارس التى يتواجد بها أماكن شاغرة.

المدارس المصرية اليابانية

وتعد المدارس المصرية اليابانية تجربة فريدة بدأتها وزارة التربية والتعليم اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019، تقوم على تطبيق النموذج اليابانى من الأنشطة التعليمية "توكاتسو"، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتى ترتكز على بناء شخصية الطفل المتمثلة فى سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته، بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

ومن أهم خصائص النظام التعليمى فى اليابان، هو الاهتمام ليس فقط بالمستوى الأكاديمى للطالب وقدراته التحصيلية، لكن الاهتمام أيضا بمهاراته الاجتماعية ليصبع عضوا مسؤولا فى المجتمع، لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى بـ"متعة الحياة"، والذى يهدف إلى التنمية الشاملة للطفل من خلال 3 ركائز أساسية هى: القاعدة الأكاديمية الصلبة المتمثلة فى المعلومات والمعرفة الأساسية والقدرة الذاتية على التعلم والتفكير، والصحة الجسماية والعقلية، والشخصية السوية من خلال السيطرة على الذات وتعلم مهارات العمل الجماعى والتعاطف وفهم الآخر.

ومع بدء العام الدراسى 2022/2023، يصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 52 مدرسة موزعين على 26 محافظة.

مصروفات المدارس اليابانية 2022/2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، قيمة مصروفات القيد للعام الدراسى الجديد 2022/2023، بـ14 ألفا و100 جنيه، مشيرة إلى أنه فى إطار حرص وحدة المدارس المصرية اليابانية على مشاركة ولى الأمر فى الأعباء الحياتية بسبب تداعيات وباء كورونا، تقرر قصر الزيادة السنوية على مبلغ 500 جنيه فقط، بدلا من تطبيق النسبة القانونية المقررة.

وأضافت أن تكلفة الكتب الدراسية إجبارية على ولى الأمر، ويتم تحصيل قيمتها من خلال السداد المباشر بالمدرسة بإيصال منفصل طبقا للكتاب الدورى المنظم لهذا الإجراء، ولا يجوز الحصول على الكتب من اى مصدر خارجى، ولن يتم تسليمها بدون سداد قيمتها المقررة، وليس لولى الأمر حق المطالبة بها بدون سداد قيمتها المستحقة.

وبلغ قيمة الزى المدرسى فى بداية كل مرحلة وللطلاب المستجدين 1300 جنيه، ويتكون من 5 قطع، وللصف الرابع الابتدائى يتكون من قطعتين فقط بتكلفة 500 جنيه، ولا يجوز عدم سداد القيمة فى المواعيد المحددة وفقا للقرار الزارى رقم 171 لسنة 2019، حتى لا يتم إيقاف إجراءات القيد لحين السداد.

وبالنسبة لقواعد سداد المصروفات الدراسية، فتتم على النحو التالى:

- السداد من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب المدرسية والزى المدرسى،

- السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات وتقديم أصل إيصال السداد.

- تقسيط كامل المصروفات من خلال بنك مصر لمن يرغب فى دفع المستحقات على ثلاثة أقساط، الأول خلال أسبوع من إخطار ولى الامر بقبول ملف الطفل، والثانى فى شهر نوفمبر، والثالث فى شهر يناير.