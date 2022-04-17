/692419/تارا-عماد-شخصيتي-في-سوتس-بالعربي-تطغي-عليها-الروح-المصرية-وأتمنى-تقديم-قصة-حياة-سعاد-حسني-حوار

بشخصية مجتهدة مكافحة وتسعى للوصول إلى حلمها لتصبح محامية معروفة، خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار بشكل مختلف وجديد بشخصية “ليلى رضوان” وحققت نجاحًا كبيرًا ضمن أحداث مسلسل سوتس بالعربي، يميزها العفوية والثقة بالنفس التي تجذب الجميع لها.

دوت الخليج حاور الفنانة تارا عماد التي كشفت عن أسرار وكواليس لأول مرة عن دورها في مسلسل سوتس بالعربي بجانب أعمالها الجديدة والفنانة التي تود تجسيد قصة حياتها.

إلى نص الحوار:

*ما الذي جذبك لشخصيتك في مسلسل سوتس بالعربي؟

أحببت شخصية ليلى في المسلسل لأنها مجتهدة تحب شغلها وتأمل لتوصل لحلمها وتكون محامية كبيرة بمجهودها وهذا الخط أخذته من الشخصية الأساسية في النسخة الأمريكية.

ومن قبل عرض العمل علي كنت أتمنى تقديم نفس الشخصية أثناء مشاهدي للمسلسل الأمريكي، وحاولت أن أجعلها قريبة للجمهور المصري ولم أنقلها بالظبط بالجمهور، وغيرنا أشياء في سوتس بالعربي للتناسب مع ثقافة المصريين.

*ما الشبه بين تارا عماد وشخصيتها في المسلسل؟

هي أشطر مني وسرعة ردودها والثقة الكبيرة بالنفس أكثر ما أعجبني في الشخصية وتمنيت أن تكون هذه الصفات لدي في الحقيقة.

وليلى تشبهني في حب الأكل والاجتهاد والتطوير بالنفس والمذاكرة والسعي نحو الأفضل، وأعتبر هذه الشخصية والعمل نقطة تحول في حياتي ومسيرتي.

*ماذا عن المقارنة بين النسخة المصرية والأمريكية؟

أنا من متابعي ومحبي النسخة الأمريكية مهووسة به وهناك مقارنة بين العملين وكنا متوقعين ذلك ولم أخف منه وتعريب العمل فكرة أحببتها وشعرت أنها مختلفة عن أي عمل آخر بالسباق الرمضاني فالمسلسل مختلف.

*ماذا عن ردود الأفعال التي تابعتيها مؤخرًا؟

متحمسة لأراء الجمهور الذين لم يروا النسخة الأمريكية من مسلسل سوتس وأتابع ردود الأفعال دائمًا.

*حديثها عن شخصيتك في فيلمي الجواهرجي والنص الحلو؟

شخصيتي في فيلم الجواهري الذي أشارك به الفنان أحمد حلمي ومنى زكي حالمة ومرحة بزيادة وهي عكسي بأشياء كثيرة وهذا ما جذبني لها، وفيما يخص فيلم النص الحلو الذي يجمعني برامز جلال بدأنا تصويره قبل رمضان وبعض انتهاء رمضان سنستأنف التصوير.

وشخصيتي في فيلم النص الحلو جد جدا على عكس الفيلم الآخر، وتحسب كل شيء بالورقة والقلم لكنها شخصية تحب المغامرة والأشياء الجديدة، والكواليس كانت لطيفة بعيدة عن المقالب.

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*ما الشخصية التي تودي تقديمها خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى تقديم قصة حياة الفنانة فاتن حمامة والفنانة سعاد حسني، وأتمنى أيضًا تقديم فيلم أكشن.

*كيف تتعاملين مع الانتقادات على السوشيال ميديا؟

لا أرد على الانتقادات التي أتعرض لها ولا أتعامل مع التعليقات السلبية ولا أهتم بها وعلى الرغم من ذلك السوشيال ميديا لها فوائد كثيرة وأنا أتفاعل كثيرًا مع الجمهور.

*ماذا عن أجواء رمضان في حياتك؟

طقوسي في رمضان خاصة بتجمعي بالعائلة ولكن حاليًا أواصل تصوير مشاهدي بمسلسل سوتس بالعربي.