ضربوا عليه رصاص.. إلهام شاهين تكشف لـ دوت الخليج كواليس وأسباب خطف محاسب شركة إنتاج بطلوع الروح

/692418/ضربوا-عليه-رصاص-إلهام-شاهين-تكشف-لـ-تحيا-مصر-كواليس-وأسباب-خطف-محاسب-شركة-إنتاج-بطلوع-الروح

أثار خبر خطف أحد أفراد طاقم مسلسل بطلوع الروح ضجة عارمة وجدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، وانتشرت شائعة تفيد بأن المختطف هو الفنان أحمد السعدني.

دوت الخليج يكشف أسباب خطف محاسب شركة إنتاج بطلوع الروح.

إلهام شاهين تنفي خطف أحمد السعدني

وكشفت الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص لـ دوت الخليج الحقيقة كاملة: "الفنان أحمد السعدني زي الفل ومعانا ومفيش أي حاجة من الكلام دا.. مفيش حد من الفنانين اتخطف، اللي اتخطف المحاسب بتاع شركة إنتاج المسلسل".

أجر نجوم بطلوع الروح يتسبب في خطف محاسب شركة الإنتاج

وعن أسباب خطف المحاسب وكواليسها أضافت في تصريحاتها: "هو اللي تخطف لأنه كان معاه شنطة فلوس بيقبض المجاميع فكان مع كم فلوس.. هو الغريب أنهم أخدوا الرجل نفسه وضربوا رصاص على عربيته والبوليس بيحقق في الموضوع".

على الصعيد الآخر، تلتقى النجمة إلهام شاهين، المخرجة كاملة أبو ذكرى للمرة الأولى في الدراما خلال مسلسل "بطلوع الروح" والمكون من 15 حلقة، وتعود إلهام شاهين إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 5 سنوات.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان آخر أعمال الهام شاهين في الدراما، حكاية "حتة منى" من مسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة CBC، والحدوتة تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على، ويشارك في البطولة إلى جانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.

وتدور أحداث مسلسل" بطلوع الروح" المشارك في الماراثون الدرامي رمضان 2022، في إطار درامي تشويقي، حول القضايا الإجتماعية ومشاكل الأسر حيث تدور الأحداث حول سيده متزوجة من مدير شركة إعلانات وتتوالي الأحداث المليئة بالإثارة عندما يتورط عدد كبير من الأشخاص في التنظيم الإرهابي داعش.

َيشارك في بطولة مسلسل "بطلوع الروح" منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد مدحت، ديامان بو عبود، أيمن عزب، عزت زين، عادل أكرم، على الشجيري، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

مواعيد مسلسل بطلوع الروح

يعرض مسلسل بطلوع الروح على شاشة قناة MBC مصر الساعة 09:00 مساء، الساعة 11:00 صباحًا، وعلى قناة mbc مصر 2 الساعة 01:00 صباحًا، الساعة 10:00 صباحًا، الساعة 07:00 مساء