/692417/مسلسل-أحلام-سعيدة-الحلقة-15-يسرا-تقيم-بمنزل-غادة-عادل

عرضت الحلقة 15 من مسلسل أحلام سعيدة، والتي شهدت تطور كبير في الأحداث، وهو بطولة الفنانة يسرا، وغادة عادل، المذاع عبر شاشة قناة on الفضائية.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل أحلام سعيدة وذلك خلال السطور القادمة

بدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل أحلام سعيدة بطولة النجمة يسرا بعدد من الأحداث، وهي ذهاب فريدة التي تجسد دورها يسرا لتقيم بمنزل شيرين التي تقوم بدورها غادة عادل لغضبها من إقامة متولى الذي يقوم بدوره حمدي الميرغني معها في المنزل لحين انتهاء التحقيق.

ورصدت الحلقة محاولات شيرين المستميتة لراحة فريدة يسرا بسبب شعورها الدائم بالذنب لتحاول قراءة رواية فرنسية لها، لتمنعها ديدي لسوء لغتها الفرنسية.

تفاصيل مسلسل أحلام سعيدة

ويضم مسلسل أحلام سعيدة في بطولته بجانب يسرا كلا من غادة عادل ونبيل نور الدين، ومي كساب وعماد رشاد وآخرين والمسلسل من تأليف هالة خليل والإخراج لـ عمرو عرفة، ويروي العمل قصة فريدة الأرستقراطية التي تعد مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع باستعلاء.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 9 عبر شاشة قناة on الفضائية في تمام الساعة 8:25 مساءً، ويعاد الساعة 5:30 صباحًا، ويأتي للمرة الثانية في الساعة 10:50 صباحًا من اليوم التالي.

وشهدت الحلقات السابقة العديد من التطورات والأحداث خاصةً عقب أن صارحت ليلى وهي مي كساب، زوجها حازم الذي يقدم دوره الفنان نور محمود، بأنها يمكنها الإنجاب بعد سنوات من العلاج لكنه يفاجئها برد فعله الذي يرفض الإنجاب منها بينما تذهب شيرين وهي غادة عادل، وليلى إلى ديدي هانم وهي الفنانة يسرا، مع الخادمة صدفة وهي شيماء سيف لترعى ديدي هانم.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 8

ومن الجدير بالذكر، أن كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل أحلام سعيدة عن شخصية فريدة والتي تقدم دورها الفنانة يسرا وذلك من خلال البرج الخاص بها.

فهي تظهر من مواليد برج الجوزاء والمعروف عنهم تقلبهم المزاجي الشديد، فأحيانا يكون سعيداً وفجأة يصيبه حزن ما بدون أي سبب واضح.

ولكن تظهر يسرا التي تنتمي لبرج الجوزاء تتسم شخصيتها بالطيبة الشديدة، وما تراه في حلمها يتحقق سواء أمور أو أخبار سعيدة أو سيئة بالإضافة إلى العصبية أيضاً.