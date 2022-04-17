مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 15.. شريف سلامة يتلقى «علقة موت» من سيدات مصر

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مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 15 استهل بمشد فلاش باك لـ فاتن -نيللي كريم- ووالدة زوجها سيف -شريف سلامة- حيث حدث بينهما شجار بسبب مايوهات السباحة التي اشترتها فاتن لبناتها لتنتقدها حماتها قائلة «جيبلهم اسدالات صلاة أحسن».

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 15.

مشاجرة بين نيللي كريم وشريف سلامة بسبب والدته

دخل سيف عليهما ووقف في صف والدته، فأخبرتهما فاتن أنهما بناتها وستربيهم بالطريقة التي تروق لها ودخلت وأغلت باب الغرفة فاتهمتها حماتها بأنها أهانتها ليدخل سيف ويعتدي عليها بالضرب.

نيللي كريم ومحمد الشرنوبي يستعيدان حق إحدى السيدات من شقيقها

تعرضت صديقة فاتن للضرب المبرح من قبل شقيقها بعد أن طالبت بحقها في الورث ونقلت للمستشفى وأثناء المشاجرة صورت ابنته الواقعة وأرسلتها لابن عمتها وهددته فاتن رفقة السيخ يحيي -محمد الشرنوبي- أن يرجع لها حقها وإلا شيروا الفيديو عبر السوشيال ميديا فكتب لها الأخير شيك بمليون جنيه.

ظهور خاص للإعلامية شيرهان أبو الحسن

وظهرت شيرهان أبو الحسن بوظيفتها الحقيقية كمذيعة وهي مستضيفة أحد الأشخاص المهاجمين لفاتن وقضيتها واتهامها بأنها تقطع الأرحام.

المجلس القومي يدعم قضية نيللي كريم

دعم المجلس القومي للمرأة فاتن في قضيتها وأكد على مساندته لها حتى النهاية.

سيدات مصر ينهلن بالضرب على شريف سلامة

حاولت المحكمة إثبات دخل سيف لتحصل فاتن على ربعه كنفقة وعند خروجهم من عند المستشار تعدى سيف على فاتن بالضرب لتلتف السيدات من حولة وتنهال عليه بالضرب.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.