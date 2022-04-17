عاجل.. الأرصاد تكشف طقس الـ3 أيام المقبلة وتحذر المواطنين من هذا الأمر

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوي، عن حالة الطقس أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، إذ أكدت أن يوم الأحد سكون هناك ارتفاع كبير وملحوظ فى درجات الحرارة بسبب هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وعليه تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.





وتقترب درجات الحرارة من حاجز 40 درجة على معظم الأنحاء وتعتبر هذه المرة الأولى المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 40 درجة، لذا نصحت الهيئة بتوخى الحذر وعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة. وبالنسبة لطقس الاثنين، قالت الهيئة إنه سيكون هناك دخول رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل نسبى على شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 33 درجة كما تنخفض درجة الحرارة الصغرى وتعود الأجواء الباردة ليلا وفى الصباح الباكر. كما تنخفض الرؤية الأفقية على شمال وجنوب الصعيد بسبب الرمال المثارة. وبالنسبة لطقس الثلاثاء، سيكون هناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الانحاء لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار وباردة ليلا وفى الصباح الباكر.

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