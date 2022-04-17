/692413/أحمد-حسام-ميدو-منظومة-الكرة-في-مصر-متأخرة-عن-كل-الدول-المجاورة-وعندنا-مجاملات

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك والمنتخب السابق أنه يوجد معه ارتباطات مع قناة المحور بشان تقديمه برنامج الريمونتادا، وإذا كان هناك عروض للتدريب سوف بتم الحديث معهم اولا، جاء ذلك خلال رده على سؤال الاعلامية ياسمين عز بشأن امكانية تركه للإعلام والعودة مرة أخرى للتدريب.

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وعن خسارة المنتخب من السنغال وضياع حلم التاهل لمونديال كأس العالم، قال لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو خلال لقاءه ببرنامج كلام الناس تقديم الاعلامية ياسمين عز المذاع على قناة ام بي سي مصر، مضيفا:” المنتخب كان لديه ليظه اخكاء كبيره بالإضافة إلى أن السنغال افضل مننا في المهارات حيث أن معظمهم يلعب في اقوى أندية في العالم.

أحمد حسام ميدو: منظومة الكرة في مصر متأخرة عن كل الدول المجاورة.. وعندنا مجاملات

وتابع ميدو أن مصر لم تصل لكأس العالم لأسباب عدة، حيث أن منظومة الكرة في مصر متأخرة عن كل الدول المجاورة ،وهو ما يتطلب ان يكون هناك مراجعة .

وأوضح اللاعب أحمد حسام ميدو، أنه يوجد عدد من اللاعبين المتواجدين في الدوري الممتاز غير متأهلين ومطورين ، وهو ما يتلطب أن يتم عمل لهم فترات مواءمة ومعايشة تضمن انسجامهم بشكل كبير.

ميدو: الكورة في مصر محتاجة مطور

واستطرد أحمد حسام ميدو:” الكورة في مصر محتاجة مطور.. ولجنة اتحاد الكرة السابقة كان هدفها الإدارة فقط، وكان يوجد مجاملات “.