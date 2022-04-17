/692412/مسلسل-شغل-عالي-الحلقة-15-القبض-على-ابنة-فيفي-عبده

شهدت الحلقة الـ 15 من مسلسل شغل عالي بطولة فيفي عبده وشيرين رضا تصاعد كبير في الأحداث، الذي يذاع عبر شاشة قناة النهار فضلًا عن المنصات الإلكترونية من بينها، منصة witch it، ومنصة Shahid.net.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل شغل عالي وذلك خلال السطور القادمة

رصدت الحلقة 15 من مسلسل شغل عالي جري الشرطة بقيادة الضباط أحمد عبد الله محمود معاينة لمكان محل السرقة ويقابل شيرين رضا التي تحاول شرح كافة تفاصيل عملها مع فيفي عبده بعد تحويل الشركة إلى محل للأزياء، وتقوم الشرطة بالقبض على ابنة فيفي عبده "عزة" التي تمتلك مفتاح محل الأزياء على ذمة التحقيقات.

تفاصيل مسلسل شغل عالي

مسلسل شغل عالي، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

ونشرت الفنانه فيفي عبده، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام» البرومو الرسمي لمسلسلها الرمضاني «شغل عالي»، وعلقت: «الإعلان الرسمي لمسلسل شغل عالي في رمضان2022، بإذن الله انتظرونا أنا وحبيبتي شيرين رضا، والكاست الكبير اللي معانا».

وتابعت فيفي عبده: «المسلسل يعرض على قناة النهار وأبو ظبي، وعلى منصة و قنوات Art، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج د. مرقس عادل».

وكانت الفنانة فيفي عبده قد أعلنت وفاة شقيقتها، منذ فترة، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وذلك قبل استكمالها تصوير مسلسلها «شغل عالي» بعد تلقيها العزاء في منزلها وانتهاء فترة الحداد.

آخر عمال فيفي عبده وشيرين رضا

ومن الجدير بالذكر، أن كانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده في مجال الدراما التليفزيونية مشاركتها في بطولة مسلسل «مملكة الغجر» قبل 3 أعوام، الذي شارك في بطولته كل من حورية فرغلي، ميار الغيطي، حازم سمير، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، حسام الجندي، هبة عبد العزيز، سناء شافع، غفران محمد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.

بينما آخر أعمال شيرين رضا، مسلسل 60 دقيقة، من بطولة ياسمين رئيس، ومحمود نصر، وشيرين رضا، وخالد كمال، وفاطمة البنوي، ومها نصار، وأحمد كشك، وبمشاركة سوسن بدر، وأحمد رزق، وحنان يوسف، وأحمد الرافعي، ومروة الأزلي وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبيّة وإخراج مريم أحمدي