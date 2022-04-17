اليوم.. أكاديمية المعلمين تفتح المنصة الرقمية للمتخلفين عن تدريبات الترقى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، فتح المنصة الرقمية للترقى للحصول على شهادة الصلاحية لكل من تخلف عن الدخول فى موعد محافظته السابق، ومن استنفذ المحاولة الأولى ومتوقف على فتح على صفحة المصادر.





أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، فتح المنصة الرقمية للترقى للحصول على شهادة الصلاحية لكل من تخلف عن الدخول فى موعد محافظته السابق، ومن استنفذ المحاولة الأولى ومتوقف على فتح على صفحة المصادر.

وتفتح المنصة اليوم الأحد 14/4/2022، للمعلمين من جميع المحافظات، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 24/4/2022.

ووجهت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، جميع معلميها الذين تخلفوا أو استنفذوا المحاولة الأولى من التدريب، بسرعة الدخول على المنصة؛ لإنهاء إجراءات التدريب والاختبار للحصول على شهادة الصلاحية.

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، فتحت باب التقدم للتدريب والحصول على شهادة الصلاحية، من خلال المنصة الرقمية للترقى، فى الاثنين الموافق 4 أبريل الماضى، للمعلمين بمحافظات: البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الشرقية، دمياط، البحيرة، الإسكندرية، الجيزة، القاهرة وديوان عام الوزارة.

وفى 10 أبريل الماضى، فتحت الباب أمام المعلمين فى محافظات: المنوفية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، قنا، بنى سويف، المنيا، مطروح والوادى الجديد.

أما اليوم، فيمثل فرصة أخيرة للمعلمين الراغبين فى الترقى من جميع المحافظات، والذين تخلفوا عن مواعيد محافظاتهم أو استنفذوا المحاولة الأولى.

ويمكن الدخول إلى المنصة الرقمية للترقى من خلال الرابط التالى: هنـــــا