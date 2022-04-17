/692411/مسلسل-ملف-سري-الحلقة-15-مواجهة-قوية-بين-ماجد-المصري-وشقيقه

تم عرض الحلقة 15 من مسلسل ملف سري، والتي حدث بها العديد من التطورات بشكل كبير، وهو من بطولة هاني سلامة ويذاع عبر شاشة قناة cbc.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل ملف سري وذلك خلال السطور القادمة

شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل بيت الشدة اشتعال في الأحداث، حيث تسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وإبعاده عن قضية غسيل الأموال، كما يتوعد المستشار يحيى عز الدين لعائلة المالكي وخاصة ليل المصري.

وتصدم إلهام بأن ابنها المحامي شاكر عز الدين دخل في علاقة عاطفية مع فتاة تصغره بخمسة عشر عامًا، وكان رد فعل الأم هو طرد الفتاة بعد مقابلتها

ويواجه يوسف المالكي شقيقه هارون المالكي مرة أخرى، ولكن الأول لازال يعاني من فقدان جزئي للذاكرة حيث تتلخص مواجه الشقيقان على خيانة وقعت منذ 40 عامًا.

تفاصيل مسلسل ملف سري

يضم مسلسل ملف سري في بطولته عدد من النجوم بجانب هاني سلامة ونضال الشافعي، مثل محسن محيي الدين، ماجد المصري، إدوارد، مادلين طبر، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، صبا الرافعي، كارولين عزمي، دنيا عبد العزيز، إيمان سلامة ، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل ملف سري فهو يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يعرض عبر شاشة قناة الحياة يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة مساءً بجانب عرضه عبر منصة واتش ات watchit الرقمية.

أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 14

بدأت الحلقة باقتحام ليل “محمد محمود عبد العزيز”، جلسة نور المالكي “عائشة بن أحمد” والمستشار يحيي “شريف سلامة” لينصرف الأخير لكنه يتنظر في مكان بعيد ليراقب ليل لكنه يكتشفه ويحذره بالإقتراب منه أو من نور المالكي.

وانتهت الحلقة بمهاجمة هارون المالكي شقيقه، لكن الثاني يبدأ في التساؤل عن من هم هؤلاء الذين حوله، اذ أنه فقد الذاكرة بسبب ما حل عليه من مصائب، لكنها تعود بالتدريج خلال الحلقة 14 من مسلسل ملف سري.