/692410/الأهلي-يفشل-في-تحقيق-نتيجة-تاريخية-على-الرجاء-ورعونة-اللاعبين-تصعب-مهمة-العودة-بكازابلانكا

حالة من الرعونة سيطرت على لاعبي النادي الأهلي في إنهاء الفرص التي أتيحت له، في مباراته أمام الرجاء المغربي بدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأهلي وي السلام، والتي انتهت بنتيجة 1-2 لصالح الفريق الأحمر، وفي انتظار مباراة حسم التأهل يوم السبت القادم 24 إبريل، بكازابلانكا.

الأهلي كان بإمكانه إنهاء الشوط الأول فقط بإحراز 4 أو 5 أهداف، لولا براعة لاعبوه وتفننهم في إدار الفرص، وهو ما تكرر الشوط الثاني، حيث فشل الأهلي في توسيع الفارق من أجل أن تكون له الأفضلية بشكل أكبر في مباراة العودة، وزاد الأمر سوءًا، بإضاعة عمرو السولية لركلة جزاء.

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وتقدم النادي الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.

فيما استطاع محمد زريدة، تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضاع للشوط الأول.

واحتسب حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد تصدي مروان هدهودي لاعب الرجاء للكرة ومنعه دخولها المرمى، ليقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء وطرد لاعب الرجاء.

وفشل عمرو السولية في تسجيل ركلة الجزاء، بعد تألق حارس الرجاء أنيس الزنيتي وتصديه للكرة، كما فشل الأهلي في تسجيل جميع الفرص التي أتيحت له.

كما شهدت المباراة تألق اللاعب أحمد عبد القادر، الذي تلاعب بدفاعات الرجاء المغربي، وكاد يحرز هدفًا رائعًا لولا اصطدام الكرة بالمدافع وخروجها إلى ركلة ركنية.

تشكيل النادي الأهلي

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي : حراسة المرمى: الشناوي خط الدفاع: ياسر ابراهيم ايمن اشرف محمد عبدالمنعم محمد هاني خط الوسط: السولية - ديانج خط الهجوم: عبدالقادر - بيرسي تاو - الشحات - محمد شريف

وقام المدير الفني بإجراء تعديلات على التشكيل مع انطلاق الشوط الثاني، بدخول حمدي فتحي وخروج أليو ديانج، ودخول طاهر محمد وخروج حسين الشحات، ودخول وليد سليمان وخروج محمد عبد المنعم.

تشكيل نادي الرجاء المغربي

فيما دخل نادي الرجاء بتشكيل يضم كلًا من: حراسة المرمى: أنيس الزنيتي خط الدفاع: عبد الإله مذكور – جمال حركاس- إلياس الحداد- أسامة سوكحال خط الوسط: بدر بولهرود- محمد زريدة- محسن متولي- مروان هدهودي خط الهجوم: محمد المكازي – حميد حداد

ومن المقرر إقامة مباراة العودة يوم الجمعة المقبلة الموافق 24 إبريل من الشهر الجاري، بالمغرب الساعة 12 صباحًا.

وتعد هذه المباراة التي ستقام اليوم، هي المواجهة العاشرة للفريقين في تاريخ مواجهتهما في البطولات المختلفة، كما سبق والتقيا الفريقان في 7 مواجهات في البطولات الإفريقية المختلفة، استطاع الفريق المغربي أن يفوز في مواجهتين، منهم واحدة بالقاهرة، وأخرى بالمغرب، بينما لم يفز الأهلي سوى في مباراة واحدة فقط على الرجاء في منافسات دوري الأبطال.

أول لقاء جمع الفريقين في البطولات الأفريقية، كان في عام 1999 وشهد فوز الرجاء المغربي بهدف نظيف على ملعب الأهلي بالقاهرة، واستطاع الفريق المغربي الحصول على تلك النسخة من منافسات دوري الأبطال، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما مرة أخرى في 2001-2002، ليفوز الرجاء على الأهلي مرة أخرى بنتيجة 1-2 في المغرب، وتعادلا في القاهرة بنتيجة 3-3، وذلك في آخر نسخة حصل فيها الزمالك على اللقب الإفريقي. فيما أحرز الأهلي أول انتصار له فريق الرجاء المغربي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005، بهدف مقابل لا شيئ، ثم تعادل في مباراة العودة بهدف لكل فريق، وقد توج النادي الأهلي بالبطولة هذا العام.

وشهدت المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين، والتي أقيمت بقطر العام الماضي، في كأس السوبر الإفريقي، تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليتوجها إلى لعب ركلات الترجيح، ليفوز الأهلي بنتيجة 5-6، ويتوج باللقب.