/692409/رنيم-كيلاني-تستأنف-تصوير-مشاهدها-في-مسلسل-دايما-عامر

استأنفت الفنانة رنيم كيلاني تصوير مشاهدها بمسلسل «دايما عامر» الذي يعرض عبر قناة الحياة الفضائية ضمن السباق الرمضاني الجاري 2022، ومن المقرر أن ينتهي باقي أبطال العمل من تصوير كامل العمل بعد أسبوع من الآن.

دوت الخليج يرصد انتهاء الفنانة رنيم كيلاني من تصوير مشاهدها بمسلسل دايما عامر.

دور رنيم كيلاني بمسلسل دايما عامر

تلعب رنيم دور أحد أولياء الأمور الموجودين بالمسلسل، والتي تتعرض لمشكلة في المدرسة التي يعمل بها مصطفى شعبان، حيث أكدت والدة الطفلة سيليا أنه تم اختيارها ضمن كاستنج للأطفال المشاركين بالعمل.

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

تدور الأحداث داخل مدرسة تعانى مشاكل فى قسمها العربى، ويرفض مالكها الجديد مساواته بالقسم الدولي، حتى يأتي مسئول جديد عن الشئون الاجتماعية للطلبة، وبمحض الصدفة والخطأ يتم تعيين هذا المسئول ويدعى عامر عبد الرازق بدلاً من شخص آخر يحمل نفس الاسم، ويجد عامر نفسه غير مؤهل لمواجهة مشاكل الطلبة بالإضافة لمشاكل المعلمين أنفسهم وفوقهما ومن هنا تحدث العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر

يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

على قناة on في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، كما يعرض على شاشة التليفزيون المصري ومنصة watch it الإلكترونية.