حقيقة خطف أحمد السعدني وفريق عمل مسلسل بطلوع الروح وأول رد من الشركة المنتجة

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دوت الخليج يكشف حقيقة خطف فريق عمل مسلسل بطلوع الروح

خطف فريق عمل مسلسل بطلوع الروح

ردت الشركة المنتجة لمسلسل بطلوع الروح على أنباء خطف فريق عمل المسلسل، ونشرت بيان عاجل يوضح حقيقة ما حدث.

وجاء في بيان الشركة: “بعد التداول بخطف الفنان أحمد السعدني عند مفرق بلدة الطيبة، تؤكد شركة الصبّاح إخوان أنّ السعدني بألف خير، والخبر عارٍ من الصحة”.

وأضاف البيان: “إذ أنّ فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع الروح الرمضاني.. وتؤكد الشركة أنّ المخطوف هو موظّف يعمل في شركة الصباح وأنّ المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية”.

مسلسل بطلوع الروح الحلقة الأولى

يشار أن قناة MBC مصر الفضائية عرضت اليوم السبت الحلقة الأولى من مسلسل بطلوع الروح للفنانة منة شلبي وأحمد السعدني حيث شهدت العديد من الأحداث المهمة.

وبدأ مسلسل بطلوع الروح الحلقة الأولى بعام 2017 في القاهرة وتظهر منة شلبي في شخصية روح التي تتحدث وتستعد لفتح مطعمها الخاص وتظهر متزوجة من أكرم وهو الفنان محمد حاتم، وفي مشهد آخر يذهبوا إلى تركيا ويصعدوا لشقتهم لتغيير ملابسهم ثم ينزلوا ويكون أكرم في حالة قلق وتجده روح يبكي وهو يصلي.

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وفي اليوم التالي يأخذ أكرمه نجله سيف وتقلق عليه والدته روح وتظل تبكي في السيارة التي أرسلها لها أكرم حيث أخبرها ألا يخبر أحد عن الأمر وعندما تأتي له سيخبرها بكل شيء، وعندما توصل يخبرها أن سيف مع عمر وهو صديقه الفنان أحمد السعدني ويطلب منها الذهاب معه إلى دولة الخلافة لكنها تصرخ ثم تخبره أنها ستذهب معه وتطلب منه رؤية سيف ابنها.

ويضم مسلسل بطلوع الروح في بطولته عدد من النجوم مثل منة شلبي وأحمد السعدني ومحمد حاتم وإلهام شاهين وآخرين ويعرض العمل يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية.