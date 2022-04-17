/692406/مسلسل-العائدون-الحلقة-15-ميدو-عادل-ينضم-لتنظيم-داعش-ويزيل-شكوك-نذار-تجاهه

مسلسل العائدون الحلقة 15 شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه، بدأت بطلب علاء -محمد ميدو- من عمر -أمير كرارة- أن يجري اتصالًا هاتفيًا بعائلته قبل الانضمام لداعش وبالفعل اطمئن عليهم وطلب من والدته أن تسامحه.

دوت الخليج يرصد أحداث الحلقة 15 من مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة وأمينة خليل.

ميدو عادل يودع أمير كرارة وأمينة خليل

ودع علاء عمر وأخذته فاطمة -أمينة خليل- لتوصله ومن ثم ركب الأخير مع المنضمين الجداد لداعش ووجههم نذار للمكان المحدد.

ميدو عادل يحاول التقرب من نذار

أعطى نذار أوامره لعلاء وغيره من الجدد بأن عليهم السمع والطاعة ولهم المأكل والمأوي والشرب، وكانت طريقته فظة، ومن جانبه أكد لأبو مصعب أن علاء غير مثير للشكوك.

هاني رمزي ينجح في إيقاع صفوان

تقابل هاني رمزي مع صفوان وهدده بأن يعطيه المعلومات وإلا تركه لجمال الذي أرسل له صور مع زوجته.

رفض صفوان أن يعطي لهاني الفلاشة المتواجد عليها المعلومات فاقترح عليه الأخير أن يأخذه لمصر ويفتحها هناك وبالفعل سلمه لعمر.

انتهت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15 باعتراض قوات أجنبية لطريق عمر، ويذكر أن مسلسل "العائدون" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

مسلسل العائدون أبطاله وقصته

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.