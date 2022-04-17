الكبير أوي 6 الحلقة 15..جوني يدخل عالم اليوتيوب بعد خناقة الكبير ومربوحة

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 15

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 15

شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس مشادة بين الكبير وهو الفنان أحمد مكي وزوجته مربوحة التي تقدم شخصيتها الفنانة رحمة أحمد بسبب استهلاك باقة الإنترنت نتيجة مقاطع موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

ومن جانبها استنجدت مربوحة بشقيق الكبير وهو جوني لتهرب من ضرب زوجها لها، ونرى خلال الأحداث أنها تتابع يوتيوبر تدعى كسبانة وهي التي تعد الوجبات في غرفة النوم وتقلدها مربوحة حتى أنها تتابعها لحظة بلحظة فقامت بطهي كفتة في غرفة النوم مثل ما فعلت اليوتيوبر.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة الخامسة عشر

ويظهر جوني وهو الفنان أحمد مكي يستغرب من عدد ونسب مشاهدات المتابعين للبلوجر كسبانة، خاصة أنها لا تقدم محتوى مفيد وتتربح مكاسب هائلة وبعدها قرر أن يصبح بلوجر لينافسها، ويساعده في ذلك الفنان محمد سلام الذي يقدم شخصية هجرس المساعد له حيث يحمل الموبايل بالإضافة إلى نفادي وهو الفنان حاتم صلاح الذي يصور معه الفيديو ويظهر بلوك جديد.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 يعرض يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي وذلك عبر شاشة قناتى ON وON دراما بجانب عرضه عبر منصة Watch it الرقمية.

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ويشارك الفنان أحمد مكي في بطولة الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي عدد من النجوم مثل رحمة أحمد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، علاء زينهم، حسين أبو حجاج، ومصطفى غريب، حسن القناوي، وآخرين بجانب ظهور مجموعة من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وماجد الكدواني، ونرمين الفقي، وسليمان عيد وأسماء جلال، وآخرين والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.