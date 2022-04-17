مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15.. أحمد داود يخسر حبيبته يارا عزمي

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عرضت الحلقة 15 من مسلسل سوتس بالعربي والتي شهدت تصاعد كبير في الأحداث، وهو بطولة آسر ياسين ويذاع عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة 9 مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل سوتس بالعربي وذلك خلال السطور القادمة

بدأت الحلقة 15 من مسلسل سوتس بالعربي، بالكشف عن خداع آدم منصور أمام فريدة والتي علمت حقيقة كونه ليس محاميًا وغير متخرج من كلية الحقوق، لتطلب من زين ثابت أن يطرده، ولكن ينجح زين كالعادة في إقناع فريدة بمنح آدم فرصة لإثبات جدارته في عالم المحاماة عبر اختبار في مواد القانون، لتطلب فريدة مقابلة آدم وتسأله كيف أقنع زين ثابت بالموافقة على ضمه للمكتب.

وفي نفس الوقت يخسر آدم حبيبته شيرين لإنعدام ثقتها فيه بعد قصته مع ليلى، كما تشاجر مع صديقه مروان بسبب أنه ضرّه في عمله، وأخيرًا سمع آدم الرسالة الصوتية التي أرسلتها ليلى ليصبح عالقًا في علاقته بها.

كما شهدت الحلقة حل آدم قضية عالقة بين دار نشر وموظفة سابقة بها، بعد أن اتهمت الموظفة الدار بسرقة روايتها ووضع اسم كاتب آخر عليها، حيث لجأ إلى إثبات أن فكرة روايتها تم تناولها في كتب سابقة، وأقنعها بالتنازل عن القضية مقابل الحصول على تعويض مادي واعتذار من مديرة دار النشر المتسبب في ذلك.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي

يُعرض مسلسل سوتس بالعربي على قناة CBC في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا.

كما يُعرض على قناة OSN يا هلا الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى الساعة 10 مساءً، فضلًا عن منصتي Watch It و OSN.

قصة مسلسل سوتس بالعربي

والمسلسل مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.