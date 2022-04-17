/692400/مسلسل-بيت-الشدة-الحلقة-15-وفاء-عامر-تحذر-ابنها-من-أهالى-الدرب

شهدت الحلقة 15 من مسلسل بيت الشدة تطور كبير في الأحداث، خاصةً بعد ظهور زوج فلك التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، المذاع عبر شاشة قناة ten في تمام الساعة 1:30 صباحًا.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل بيت الشدة وذلك خلال السطور القادمة

بدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل بيت الشدة، بذهاب سيف الذي يجسد دوره محمد مهران، إلى محل روماني الذي يجسد دوره مدحت تيخا، وذلك بعد خروجه من منزل بيت الشدة رغم تحذير والدته فلك له بعدم الخروج، ويبدأ الاحتكاك بأهالي درب نبأة.

وعندما علم مختار الذي يقوم بدوره أحمد وفيق، بدخول زوجته على يوتيوب واستخدامها وسائل التكنولوجيا انزعج بشكل كبير منها، واخبرها بأنه بدأ يصيبه حالة من الملل بسبب جلوسه على القهوة.

وتستنكر فلك فعل ابنها وتعنفه بعد معرفتها بنزوله الشارع ومعرفته بأهالي الدرب، وتحاول أن تخبره بمدى كرههم وحقدهم لهم، وتستمر خلال الحلقات تسليط الضوء على أعمال الخير بين أهالي درب نبأة من خلال شخصية الدكتورة منى التي تقوم بدورها مها أحمد مع أم أحمد وهى سيدة فقيرة تبيع في الشارع وتعطيها أدوية وعلاج دون أي مقابل مادي، ويعد ذلك يكشف أحمد بن مختار الذي يقوم بدوره أحمد ماجد نجل أحمد وفيق، معاناته في الحياة مع زوجته نجاة وعدم قدرتها على الخلفة.

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قنوات عرض مسلسل بيت الشدة

يعرض مسلسل بيت الشدة على شاشة قناة ten، كل يوم في تمام الساعة 1:30 صباحا، ويعاد في تمام الساعة 6:00 صباحا، و3:05 مساء.

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أبطال مسلسل بيت الشدة

ويضم مسلسل بيت الشدة في بطولته مجموعة من مجوم الفن مثل وفاء عامر، مها أحمد، بسنت حاتم، وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، محسن منصور، محمد مهران، عبير منير، أحمد التهامي، مدحت تيخا، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين.