/692396/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-15-السيسي-يحرج-خيرت-الشاطر-وتسريب-جديد-يجمع-المرشد-ومرسي

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15.

جماعة إرهابية تخطط لتفجير وزارة الداخلية والخارجية

اجتمع أبو أيوب -خالد كمال- قائد إحدى الجماعات الإرهابية بأعضائهم ليعلمهم بخطته الإرهابية وهي غزو وزارة الخارجية والداخلية ومحلات النصارى بدوران شبرا.

تقابل مروان مع حبيبته ميرنا في إحدى الكافيهات وتبادلا أطراف الحديث حول كيفية إقناع والدها به نظرًا لأنه متخذ موقف من الضباط واتفق معها على أنها تحدد له ميعاد بعد أن يعود من مأمورية سيناء.

التنديد بإجراء الانتخابات البرلمانية

عرضت الحلقة تسجيل حقيقي للتنديد بقرار مرسي بإجراء الانتخابات البرلمانية.

اجتمع مرشد الإخوان مع خير الشاطر-خالد الصاوي- وتبادلا الحديث حول موقف القوات المسلحة من الانتخابات البرلمانية وخصيصًا موقف السيسي -ياسر جلال- فاقترح خيرت الشاطر أن يذهب ويتحدث مع اللواء حجازي.

السيسي يحرج خيرت الشاطر

ذهب خيرت الشاطر إلى مكتب اللواء حجازي ليتفاجأ بالسيسي في استقباله ويقف منصدمًا ومن ثم طلب له القهوة وجاء اللواء حجازي وسلم عليه وأصبح الشاطر في موقف محرج فانسحب، ليعلق السيسي قائلًا: "فاكرنا تلامذة".

خير مصطفى، إسراء زوجة الإرهابي بأن تعود لسيناء وتساعدهم أو يرجعها لأهلها ومن ثم سيقتلونها.

دخل ما يوصف بالعصيان المدني في يومه الثاني وشارك العديد من التلاميذ والأهالي ببورسعيد.

الإخوان يخططون لإنشاء مجمع مدني في الرئاسة

أخبر محمد رياض، زكريا بخطة جماعة الإخوان، بإنشاء مجمع مدني في الرئاسة تابع لمكتب الإرشاد، بهدف استهداف المعلومات الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن التحكم في أوراق الجميع الرسيمة، وتكوين بنية معلوماتية تكشف أسرار الدولة والمنظمات الحكومية.

تسجيل مسرب يجمع المرشد ومحمد مرسي

يحاول مصطفى وقواته القبض على أبو منيري في العريش، لكن محاولاته الأولى فشلت، وانتهى مسلسل الاختيار الحلقة 15 بتسجيل مسرب يجمع مرسي ومرشد الإخوان وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر، وجبهة الإنقاذ الوطني مع قرب الانتخابات البرلمانية.