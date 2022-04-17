الأوقاف: 7 دقائق مدة التكبير بصلاة عيد الفطر

أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أكدت أنها تقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها.

وفيما يلى ضوابط صلاة عبد الفطر في المساجد الكبرى والجامعة:

1. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

2. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

3. أن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق.

4. لا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

5. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق أنه سيتم السماح بأداء صلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام.

وشدد جمعة ،على أنه سيتم منع صلاة العيد في الساحات وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها أو التحكم في تدافع الناس عليها