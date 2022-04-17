الجامع الأزهر يخصص دعاء التراويح للمسجد الأقصى وفلسطين

جدة - نرمين السيد - خصص الجامع الأزهر اليوم السبت، دعاءه فى صلاة التراويح للمسجد الأقصى وفلسطين فى ظل ما يتعرض له أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من عدوان وإرهاب من قبل الكيان الصهيونى الغاشم، وصمت المجتمع الدولى على هذه الانتهاكات تجاه المقدسات الإسلامية.





وتضرع إمام الجامع الأزهر والمصلون خلفه إلى الله -عز وجل- أن يحفظ المسجد الأقصى من كيد الصهاينة وأياديهم الخبيثة، وأن يرد كيد المحتلين فى نحورهم، وأن يحفظ بيته من دنس الصهاينة، وأن ينصر المرابطين المستضعفين فى الأقصى ويثبتهم ويجعل لهم النصر والغلبة والقوة وأن يقذف الرعب فى قلوب أعدائهم. وتوجه المصلون بالدعاء إلى الخالق القادر جل علاه أن يسخر للمرابطين المدافعين عن قبلة المسلمين الأولى- أن يسخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليها، وأن يقوى عزيمتهم ويمد صبرهم، وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا، وينصرهم على من عاداهم ويفتح لهم فتحا قريبا، سائلين المولى -عز وجل- أن يرد إلينا المسجد الأقصى وفلسطين وأن يعجل سبحانه بزوال هذا الاحتلال إنه على كل شيء قدير.

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