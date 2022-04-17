عاجل.. وزير الأوقاف يحدد ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام فى المساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا.





وكشف وزير الأوقاف فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك. وأوضح الوزير: "تقام صلاة عيد الفطر المبارك بإذن الله تعالى فى المساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد فى المساجد دون الساحات المفتوحة التى يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم فى تدافع الناس عليها". وشدد وزير الأوقاف على مراعاة الآتى: الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق. أن تكون مدة التكبير فى حدود 7 دقائق. لا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة. السماح بفتح مصليات السيدات فى المساجد التى تفتح بها فى صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

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