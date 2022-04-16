/692403/اتطلاق-الشوط-الثاني-الأهلي-يسعى-لتأمين-مقعده-بنصف-النهائي-قبل-مباراة-الحسم-بكازابلانكا

انطلقت أحداث الشوط الثاني من مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والرجاء المغربي، على ملعب الأهلي وي السلام.

دوت الخليج

وكانت نتيجة الشوط الأول قد انتهت بتقدم الأهلي بهدفين لهدف، ويسعى الأهلي خلال الشوط الثاني إلى توسيع الفارق من أجل تأمين مباراة العودة، المقرر إقامتها السبت القادم 24 إبريل، في كازبلانكا بالمغرب.

وتقدم النادي الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.

فيما استطاع محمد زريدة، تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضاع للشوط الأول.

وأضاع الأهلي أكثر من هدف عن طريق محمد شريف، الذي أضاع فرصة هدف محقق في أول 20 دقيقة، كما أضاع بيرسي تاو انفراد تام بحارس الرجاء، في الدقيقة 37، وكاد ياسر إبراهيم أن يسجل الثالث عن طريق رأسية لولا تألق الحارس في الدقيقة 38.

كما شهدت المباراة تألق اللاعب أحمد عبد القادر، الذي تلاعب بدفاعات الرجاء المغربي، وكاد يحرز هدفًا رائعًا لولا اصطدام الكرة بالمدافع وخروجها إلى ركلة ركنية.

وأعلن المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني تشكيل الفريق، لمواجهة نادي الرجاء المغربي، في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقامة على ملعب الأهلي وي السلام.

تشكيل النادي الأهلي

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: الشناوي خط الدفاع: ياسر ابراهيم ايمن اشرف محمد عبدالمنعم محمد هاني خط الوسط: السولية - ديانج خط الهجوم: عبدالقادر - بيرسي تاو - الشحات - محمد شريف

تشكيل نادي الرجاء المغربي

فيما دخل نادي الرجاء بتشكيل يضم كلًا من: حراسة المرمى: أنيس الزنيتي خط الدفاع: عبد الإله مذكور – جمال حركاس- إلياس الحداد- أسامة سوكحال خط الوسط: بدر بولهرود- محمد زريدة- محسن متولي- مروان هدهودي خط الهجوم: محمد المكازي – حميد حداد

ومن المقرر إقامة مباراة العودة يوم السبت المقبل الموافق 24 إبريل من الشهر الجاري، بالمغرب الساعة 12 صباحًا.

وتعد هذه المباراة التي ستقام اليوم، هي المواجهة العاشرة للفريقين في تاريخ مواجهتهما في البطولات المختلفة، كما سبق والتقيا الفريقان في 7 مواجهات في البطولات الإفريقية المختلفة، استطاع الفريق المغربي أن يفوز في مواجهتين، منهم واحدة بالقاهرة، وأخرى بالمغرب، بينما لم يفز الأهلي سوى في مباراة واحدة فقط على الرجاء في منافسات دوري الأبطال.

أول لقاء جمع الفريقين في البطولات الأفريقية، كان في عام 1999 وشهد فوز الرجاء المغربي بهدف نظيف على ملعب الأهلي بالقاهرة، واستطاع الفريق المغربي الحصول على تلك النسخة من منافسات دوري الأبطال، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما مرة أخرى في 2001-2002، ليفوز الرجاء على الأهلي مرة أخرى بنتيجة 1-2 في المغرب، وتعادلا في القاهرة بنتيجة 3-3، وذلك في آخر نسخة حصل فيها الزمالك على اللقب الإفريقي. فيما أحرز الأهلي أول انتصار له فريق الرجاء المغربي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005، بهدف مقابل لا شيئ، ثم تعادل في مباراة العودة بهدف لكل فريق، وقد توج النادي الأهلي بالبطولة هذا العام.

وشهدت المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين، والتي أقيمت بقطر العام الماضي، في كأس السوبر الإفريقي، تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليتوجها إلى لعب ركلات الترجيح، ليفوز الأهلي بنتيجة 5-6، ويتوج باللقب.