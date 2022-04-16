راجعين يا هوى الحلقة 15.. نور النبوي وسلمى أبو ضيف «روميو وجوليت»

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شهد اليوم السبت عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15 والتي جاء بها الكثير من الأحداث المهمة والتي تتصاعد بسببها الأحداث والعداء بين الأسرتين.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15

واجه طارق وهو الفنان نور النبوي وسلمى أبو ضيف الكثير من الصعاب في بداية علاقتهما خلال الحلقة 15 من مسلسل راجعين يا هوى، بجانب محاولة الأهل التفريق بينهما.

ولم يجد نور النبوي أمامه سوى وسيلة واحدة لرؤية حبيبته سلمى أبو ضيف وهي التسلل من شرفتها، وبذلك يعيد للجمهور قصة روميو وجولييت الشهيرة وهما بطلا أشهر قصة حب في التاريخ.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الخامسة عشر

وتظهر أن علاقة طارق الذي يقدم شخصيته نور النبوي، وولاء وهي الفنانة سلمى أبو ضيف على غير رغبة أسرتيهما نتيجة العداء القديم في العائلة عقب وفاة ربي الأسرة وهما الشقيقين أمين وفطين في حادث سيارة غامض حيث وصل الأمر إلى تقسيمهما للقصر الذي يعيشون فيه سوياً بجدار فاصل.

ومن جانبه جاء بليغ أبو الهنا وهو الفنان خالد النبوي ليجمع العائلة والأسرتين في رحلة بحثه عن حقه بالميراث، ويصبح ولاء وطارق الأقرب إلى قلبه من بين أبناء إخوته، ولكن في الوقت نفسه يحاول الأسرتين جاهدين التفريق بين الثنائي بعد ملاحظتهما لعلاقة الحب.

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مسلسل راجعين يا هوى 2022

ولذلك قررت والدة طارق وهي وفاء عامر أن يذهب خارج مصر، ومن جانبها والدة ولاء وهي أنوشكا مع شقيقها عقد خطبتها على شاب آخر، وينتظر الجمهور الحلقة الجديدة لمعرفة إذا كان سيتمكن الثنائي من الحفاظ على علاقتهما وسط كل هذا الرفض؟.

يشار أن مسلسل راجعين يا هوى يعرض يوميًا طوال شهر رمضان عبر قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، بجانب منصة Watch It الرقمية ومن بطولة أنوشكا، أحمد بدير وهنا شيحة، وفاء عامر، إسلام ابراهيم، خالد النبوي ونور اللبنانية ونور النبوي وسلمى أبو ضيف وآخرين.