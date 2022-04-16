سفير مصر فى سول يستقبل عددا من طلبة المدارس الثانوية الكورية

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير خالد عبد الرحمن، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كوريا، فى مقر السفارة بسول، عددا من طلبة مدارس الثانوية الكورية الذين يجرون أبحاث دراسية عن مصر.





رحب السفير المصرى بالطلبة، مؤكدا على تقديره لأهمية دور الطلبة والاجيال القادمة فى توثيق العلاقات بين الدولتين، وتناقش معهم حول استفساراتهم المختلفة، والتى تدور حول معرفة رؤية مصر لتطوير التعليم وأهم مجالات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية. وانتهى اللقاء بتقديم شهادات بتعينهم سفراء فخريين لمصر بمدارسهم، ووعدوا بالبحث وتعلم المزيد عن مصر والترويج لها عبر قنوات التواصل الاجتماعى المختلفة.

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