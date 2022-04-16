وزيرا التعليم والهجرة يفتتحان فعاليات احتفال اتكلم عربى (صور)

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى اليوم السبت، يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين فى الوطن وترسيخ الهوية المصرية فى إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى".

وبدأت الفاعليات بعرض فيديوهات قصيرة عن المبادرة وكذلك الأغنية الرسمية لها من غناء المطربة كارول سماحة، فضلا عن فيديو توضيحى للتطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة.

ثم أعقب ذلك عقد حلقة نقاشية مع عدد من طلاب المدرسة، شارك فيها وزيرا التعليم والهجرة وباقى الحضور من سفراء مبادرة "اتكلم عربى".

ومن جانبه، أعرب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن سعادته بالتعاون المثمر والفعال مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتفعيل المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، والتى أطلقتها وزارة الهجرة، مستهدفة كيفية تعليم أبنائنا فى الخارج اللغة العربية وترسيخ الهوية المصرية داخلهم، فى إطار المبادرة الرئاسية.

وأكد شوقى، أن مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية ومنهج القيم واحترام الآخر فى صورتها الإلكترونية، ستكون متاحة على التطبيق بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

ووجه الوزير رسالة إلى الحضور من الطلاب بالاهتمام باللغة العربية وتذوق جمالها بجانب تعلم اللغات الأجنبية، مشيرا إلى فتح منصة التعليم الإلكترونية لأبنائنا بالخارج بجانب توفير الكتب.

بدورها رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالحضور جميعا وهنأتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، ثم أخذت تتحدث مع المشاركين فى الاحتفال عن أعيادنا ومناسباتنا الوطنية والدينية وعن عاداتنا وتقاليدنا المصرية الأصيلة، من أجل حثهم على ضرورة الارتباط بجذورهم وحضارتهم وتاريخهم العريق بما يسهم فى ترسيخ قيم التعايش السلمى والمواطنة وقبول الآخر، مؤكدة على أهمية تحميل التطبيق الإلكترونى لمبادرة "اتكلم عربى" ومتابعته والذى حقق تفاعلا كبيرا من أبنائنا بالخارج وأولياء أمورهم.

وقالت وزيرة الهجرة إن مبادرة "اتكلم عربى" الرئاسية تستهدف المصريين بالخارج للحفاظ على الهوية المصرية واللغة العربية لأن لغتنا هى التى نتواصل بها سويا وهى الملاذ للحفاظ على هويتنا، مشيرة إلى أننا نستهدف التحدث باللغة العربية وأيضا التمسك والتعرف على عادتنا وتقاليدنا وهويتنا فنحن مختلفين ولكن جميعنا مصريين.

وأضافت أنه لابد أن يكون هناك احترام فيما بيننا ولدينا مبدأ قبول الآخر حتى مع الاختلاف، فنحن جميعنا مصريون نعيش فى وطن واحد، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تعاونت مع وزارة التربية والتعليم فى إطار تطوير المناهج الدراسية ولأول مرة تم إضافة مادة تتحدث عن قبول الأخر وهذه هى سمات الجمهورية الجديدة، ذلك المصطلح الذى أطلقه الرئيس الذى نتعلم منه كقيادة سياسية تؤمن بالتنوع والاختلاق وقبول الآخر.

كما لفتت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، مشيرة إلى لقائها برئيس الجمهورية وإلى توجيهاته بضرورة تنمية المهارات اللغوية لدى المصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وأيضا إعداد دليل تعليمى لأولياء الأمور والتعريف بالمناسبات الوطنية، وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء فى مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين فى مختلف الدول.

حضر الفاعليات عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم منهم: الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، واللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إضافة إلى سفراء مبادرة "اتكلم عربى" وهم: سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة فى أدب الأطفال، والنائبة الإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، والداعية مصطفى حسنى، والإعلاميين محمد فتحى، وياسمين نور الدين، وأحمد سالم، ذلك إلى جانب نادر يونان أحد رواد التعليم الخاص فى مصر، وماجد فوزى مدير مؤسسة ويل سبرينج.