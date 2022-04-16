شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، للتهنئة بمناسبة «عيد القيامة المجيد»، متمنيا للإخوة المسيحين فى مصر والعالم أن تعود عليهم هذه المناسبات بالخير والسلام.





وخلال الاتصال، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزاز الأزهر بالعلاقة التى تربط المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، والتى تنبع من الفهم الصحيح للدين، مؤكدا أن التهنئة ليست من باب المجاملة أو الشكليات، وإنما تأتى انطلاقا من فهمنا لتعاليم ديننا الحنيف، مشيرا إلى أن علاقة المسلمين والمسيحيين تعد تجسيدا حقيقيا للوحدة والإخاء، وأن هذه الأخوة ستظل دائما الرباط المتين الذى يشتد به الوطن فى مواجهة الصعاب والتحديات. من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس عن سعادته بمكالمة شيخ الأزهر، وسروره بالتجديد الدائم لأواصر الصداقة والمحبة والالتفاف حول النسيج الوطنى المصرى المتين الذى يجمع المسلمين والمسيحين، مشيرا إلى اعتزازه بالعلاقة التى تربط قادة الكنيسة ورجالها بعلماء الأزهر الشريف، وأن هذه العلاقة تمثل انعكاسا للتعاون والعلاقة التى تربط بين المؤسستين العريقتين فى مختلف المجالات.

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