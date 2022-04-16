المفتى: السيدة عائشة كانت سريعة التعلم واستوعبت الكثير من علوم النبى

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: إنه على الرغم من صغر سن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها، فإنها كانت ذكية سريعة التعلم، ولذلك استوعبت الكثير من علوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبحت من أكثر النساء رواية للحديث، فقد روت أكثر من 2000 حديث عن النبى، ولا يوجد فى نساء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم امرأة أعلم منها بدين الإسلام، بل كانت لها استدراكات على بعض الصحابة فضلا عن قوة مناقشاتها العلمية معهم.





وأضاف مفتى الجمهورية - فى تصريحات اليوم - وإلى جانب علم السيدة عائشة رضى الله عنها بالحديث والفقه، كان لها حظ وافر من الشعر، وعلوم الطب، وأنساب العرب، وقد استقت تلك العلوم من زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالدها، ومن وفود العرب التى كانت تقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن الله سبحانه وتعالى قد حبا أهل مصر بأرواح زاكية وحناجر ذهبية جعلت قراء مصر العظام سادة وسط القراء؛ فإذا ذكرت أسماؤهم تحولت إليهم أسماعنا وأنصتت إليهم قلوبنا؛ فهم يقرءون القرآن غضا طريا كما أنزل؛ فليس هناك مثل المنشاوى والحصرى وعبد الباسط والبنا ومصطفى إسماعيل ومحمد رفعت وطه الفشنى وغيرهم؛ قراء أمالوا القلوب إلى كلام المحبوب وملئوا الأسماع بنور كلماته؛ لكل منهم ذوق وأداء خاص؛ حتى صار كل واحد من هؤلاء القراء العظام مدرسة مستقلة متكاملة فى الأداء القرآنى الذى أحيا القلوب والأرواح فى العالم الإسلامى كله بنور القرآن الكريم.

وتابع مفتى الجمهورية: "إذا كان المسلمون طوال تاريخهم قد اعتنوا بكتاب ربهم عناية عظيمة: حفظا ومدارسة وفهما وتأملا وتفسيرا وتعلما وتعليما، فبه عملوا وامتثلوا، وعليه قامت حضارتهم وقيمهم؛ فإن مصرنا العزيزة بلد الأزهر الشريف كانت لها الريادة فى هذا الشأن فى كل عصر".

وأوضح: "أكبر مثال على ذلك أنه كان لها قصب السبق فى إنشاء إذاعة خاصة للقرآن الكريم؛ قامت على هذه الحناجر الذهبية؛ تبث الخير والنور إلى العالم شرقا وغربا، وأخرجت مئات القراء الذين كتبت أسماؤهم فى سجل من نور كأفضل قراء القرآن الكريم فى الدنيا"، والتى تعد بمثابة الجمع الثانى للقرآن الكريم فى صورة حديثة بعد الجمع الأول أيام أبى بكر الصديق، لافتا إلى أن أحب الأصوات إلى قلبه صوت الشيخ المنشاوى فى قراءة القرآن، وصوت الشيخ محمد رفعت فى الأذان وإن كانت كلها أصوات طيبة ولها رتبة عالية من المحبة".