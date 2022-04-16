الطيب: من يتتبع عورات أخيه سيفضح لا محالة ونحتاج لقانون يلزم الناس بالأخلاق

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن القرآن الكريم يحمل الأوامر والنواهى ولكن نحن فى حاجة إلى قانون يلزم الناس بالأخلاق النبيلة الموجودة فى القرآن ويضرب على أيديهم إذا تعدوا حدودهم على الآخرين، متابعا: "للأسف الشديد هناك من يتصيد ويختلق الأخبار.. مثل ما يقول المثل "إذا رأوا حسنة أخفوها.. وإن رأوا سيئة أذاعوها.. وإن لم يروا سيئة اخترعوها.. هذا الواقع".





وأضاف شيخ الأزهر، خلال برنامج "الإمام الطيب"، الذى يعرض على فضائية الحياة، أن الانسان يسمع عن نفسه أكاذيب ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه سواء أمام أولاده وأسرته وزوجته، قائلآ: "هذه الظاهرة يجب أن تقنن ويوضع لها قانون رادع.. والله سبحانه وتعالى يأمر بالستر.. وإذا رأى المسلم سيئة عليه أن يسترها.. والنبى نهى عن تتبع عورات الناس مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، يفضحه ولو فى جوف بيته". وتابع الدكتور أحمد الطيب: "من يتتبع عورات أخيه سوف يفضح لا محالة فى ذلك.. ومن يفعل ذلك عليه التوبة.. وأن يطلب السماح ممن أساء فى حقه".

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