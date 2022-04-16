أنت راكبك شيطان.. محمد محمود يعتدي على رامز جلال بالضرب بعد اكتشاف المقلب

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دوت الخليج يرصد رد فعل الفنان محمد محمود على مقلب رامز جلال.

رد محمد محمود على مقلب رامز جلال

وتعدى محمد محمود بالضرب على رامز جلال بالضرب بعد اكتشاف المقلب قائلًا:«أنت راكبك شيطان يلا.. هتتبسط لو كنت موت».

محمد محمود يمتن لزوجته

على الصعيد الآخر، قال الفنان محمد محمود، إن زوجته وتدعى «ماجدة» قد تحملت الكثير طيلة 36 عاما من الزواج، وإنها تخرجت في كلية الآداب وتعمل مدير عام للنظم والمعلومات في المعهد الفني للمسرح، كما أن لديه 3 أبناء، وتخرج ولداه في معهد السينما وتخرجت ابنته في الفنون المسرحية وكانت الاستايلست الخاص بشخصية الفنان يحيى الفخراني في مسلسل «نجيب زكي زركش».

وأضاف «محمود»، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه يرى في زوجته رزق كبير من الله له، وساعدته طيلة حياتهم سويا في تربية أبنائه بشكل صالح وسوي، «كانت بتحس من عنيا أنا حابب ولا كارهه الورق اللي بقراه ده، في الوقت اللى مكنش عندي أي دخل لبيتي إلا مرتبي من مسرح الدولة 300 جنيه في الشهر».

معلومات حول محمد محمود

محمد محمود عبد الحميد، ولد بالقاهرة في 2 سبتمبر عام 1951، حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 1973، التحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على البكالوريوس في 1981، درس الإخراج وحاز على دبلوم الدراسات العليا في عام 1985،شارك في عدة مسرحيات، من بينها: مراتي زعيمة عصابة، دو ري مي فاصوليا، خلوصي حارس خصوصي، ترا لم لم، باب الفتوح وغيرها.

اشترك بأدوار صغيرة في عدة مسلسلات تليفزيونية، منها: ليلة القبض على فاطمة، بكيزة وزغلول، فارس بلا جواد، 7 شارع السعادة، علشان ما ليش غيرك، القاصرات، كابتن أنوش وغيرها.

أول ظهور سينمائي له كان عام 1982 بالمشاركة في فيلم "الدباح"، وشارك بعدها في أفلام أخرى منها: عزبة الصفيح، الوزير جاي، فلاح في الكونجرس، الوتر، أبو شنب وغيرها.