هالة سرحان في «حبر سري»:الرئيس السيسي هدية من السماء وبحب محمد رمضان

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دوت الخليج يكشف أسرار هالة سرحان

أسرار هالة سرحان

عرضت مقدمة برنامج حبر سري على الإعلامية هالة سرحان خبر عن إعلامية تضع روج على الهواء، لتستغرب وترد قائلة: “معنديش مشكلة أحد روج على الهواء”.

وعلقت مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري عن إنجازات الدولة وقالت: “الرئيس السيسي هدية من السماء والدولة تتجه نحو الرقمنة ويجب أن نتبع سياسة الدولة في ذلك لكي نتطور”.

تصريحات هالة سرحان مع الإعلامية أسما إبراهيم

وقالت هالة سرحان عن محمد رمضان: “ناجح وبيقدم دراما حلو ويقدم رحلة الصعود وفي الصعيدي هايل هو شاطر وأنا بحبه وأتابعه”، واستكملت كلامها في البرنامج: “محمد رمضان بيواجه غل وسواد من الناس” .

وفي سياق آخر، كانت الإعلامية الكبيرة هالة سرحان أشادت بمسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة ON الفضائية، وعناصره بعد أن عرضت القنوات الفضائية أولى حلقاته، ونشرت تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت في التغريدة على تويتر: "‏ياسر جلال يا أصدقائي ياسر جلال المفاجأة الفنية، الاختيار هذا العام كاشف لكواليس الإخوان الوضيعة الرهيبة.. هاني سرحان والله مش قريبي لكن كاتب عبقري".

تصريحات هالة سرحان

وتابعت قائلة: "وبيتر ميمي في التحدي الدرامي التاريخي المعقد تفوق علي نفسه، الاختيار السنة دي مبشر بمتعة المشاهدة من أول حلقة، ألف مبروك بالتوفيق ان شاء الله".

ويضم مسلسل الاختيار 3 في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم مثل كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز ومحمود البزاوي وشريف خير الله وأمير المصري ومحمد رياض وخالد الصاوي وصبري فواز وأحمد وفيق وآخرين.

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ومن ناحية أخرى، كانت الإعلامية بوسي شلبي شاركت متابعيها وجمهورها الشهر الماضي بنشرها صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وظهرت في الصورة برفقة الفنانة يسرا والإعلامية هالة سرحان.

يذكر أن الإعلامية هالة سرحان غابت عن الأضواء واللقاءات التلفزيونية منذ حوالي ستة سنوات حيث سافرت لفترة طويلة لأبنها خارج مصر ولكنها ظهرت مؤخرًا في أكثر من فعالية ومناسبة فنية.