/692358/ألفاظ-خارجة-وانفعال-من-محمد-محمود-في-حلقة-برنامج-رامز-موفي-ستار

انفعل الفنان محمد محمود، خلال مشهد التصوير مع فاندام في برنامج «رامز موفي ستار»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الفنان رامز جلال.

دوت الخليج يرصد انفعال محمد محمود في برنامج رامز موفي ستار.

محمد محمود ينفعل ببرنامج رامز موفي ستار

تم التعدي على محمد محمود في سياق المقلب وهو ما أدى إلى نطقه بألفاظ خارجة.

محمد محمود يشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل دايما عامر

جدير بالذكر أن محمد محمود يخوض الماراثون الرمضاني بمسلسل “ديما عامر” والذي يضم كوكبة من نجوم الفن وهم ، مصطفى شعبان ، بيومي فؤاد ، شريف دسوقي ، صلاح عبد الله ، محمد محمود ، محمد ثروت ، أحمد الشامي ، كريم عفيفي ، طارق عبدالعزيز ، محمد-. تاجي نضال الشافعي ، عمرو عبد الجليل ، والفنانة لبلبة ، فاديا عبد الغني ، سماء إبراهيم ، ميرنا نور الدين ، سينتيا خليفة ، وعدد من الوجوه الشابة ، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبد الفتاح. من إخراج مجدي الهواري ، وتدور قصته حول عرض المشاكل التي تواجه التعليم وتدور الأحداث في إطار فكاهي اجتماعي حول مجموعة من الطلاب داخل مدرسة يتعرضون لأزمات تجعلهم يتجهون للفنان مصطفى شعبان ، الذي يجسد شخصية الأخصائي الاجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر

يعرض مسلسل دايما عامر في الساعة 7:40 مساءً على شاشة قناة الحياة، وتكون الإعادة الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا، كما يعرض المسلسل على شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف شاشة التلفزيون المصري ومنصة WATCHIT الإلكترونية.

وشهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل دايما عامر تحقيق وعد الفنان مصطفى شعبان للطفل مهند عماد بعد قوله له: أنا معاك في المسلسل الجي، ليرد عليه مصطفى شعبان: تنورني.

بأت الحلقة بأحداث مفاجئة، حيث قدم مصطفى شعبان الطفل مهند عماد الذي سبق وأن طلب في احتفال قادرون بإختلاف لذوي الإحتياجات الخاصة 2019، بتقديم اقتراح تدريس مادة احترام الآخر، والتي كانت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتألق مهند في الغناء وأبهر كل الحاضرين بالمدرسة بصوته وجاء مهند في المشهد كأحد طلاب مدرسة رؤية الخاصة التي يعمل فيها عامر عبدالرازق ويجسد دوره الفنان مصطفى شعبان.