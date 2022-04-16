رامز جلال يسخر من محمد محمود:«شبه السنجاب اليتيم ووراكه عباة عن قلمين رصاص»

/692356/رامز-جلال-يسخر-من-محمد-محمودشبه-السنجاب-اليتيم-ووراكه-عباة-عن-قلمين-رصاص

وقع الفنان القدير محمد محمود ضحية حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار الذي يعرض عبر فضائية Mbc مصر مباشرًة بعد صلاة المغرب.

دوت الخليج يرصد سخرية رامز جلال من الفنان محمد محمود.

محمد محمود ببرنامج رامز موفي ستار

وسخر رامز من محمد محمود قائلًا: "مدرب حراس مرمى، شمروخ صغير ممكن يقضي عليه.. دا مش وراك دا قلمين رصاص وكان عنده نقص كلسيوم، شبه السنجاب اليتيم.. هو دا منظر دا احنا هنحليك".

محمد محمود يتألق في نجيب زاهي زركش

على الصعيد الآخر، شارك الفنان محمد محمود في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «نجيب زاهى زركش» للنجم الكبير يحيى الفخرانى، وهو من بطولة كل من يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجي.

قال الفنان محمد محمود، إنه سعيد بنجاح مسلسل نجيب زاهى زركش، خاصة الدور الذي قدمه، مشيرا إلى أنه قدم العديد من الأعمال فى السينما والمسرح والدراما، لكن التفاعل مع المسلسل من جانب الجمهور كان إحساس أخر.

محمد محمود يعرب عن سعادته بنجاح مسلسل نجيب زاهي زركش

وأضاف محمود خلال لقاءه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أنا كنت خايف من شخصية «طريف» وأن الناس ما تحبهوش وكان الفضل لظهور الشخصية بهذا الشكل للسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، والعمل مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى شرف كبير

وقال الفنان محمد محمود أنه أخر عمل له مع الفنان يحيى الفخرانى منذ ٢٥ عاما في مسرحية راقصة قطاع عام، لكن لم أصور النسخة التليفزيونية، وكان الدكتور يحيى ناسي أنى اشتغلتها معاه وفكرته.

وأضاف أن الدكتور يحيى الفخراني خارج التصوير حبوب جدا، لكن أول ما نبدأ التصوير في انضباط كامل مفيش تأخير مفيش خروج عن النص، حتى أن الاستوديو تحول إلى الى صيدلية بسبب أحداث كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية، حيث كان هناك بشكل دائم دكتور متواجد في البلاتوه.

وأكد الفنان محمد محمود، أنه سعيد جدا بالعمل أيضا من المخرج شادى الفخراني.