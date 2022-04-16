محافظ قنا يستقبل القنصل العام لروسيا لبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اليوم، السفير فيكتور فوربوف القنصل العام لروسيا الإتحادية بالغردقة ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والقنصلية فى مجالات الإستثمار والتنمية ، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة .

دوت الخليج

الداودي خلال اللقاء استعرض حجم الإنجازات التى شهدتها المحافظة خلال الـ ٧ سنوات الماضية فى مختلف القطاعات الخدمية ، كما استعرض مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تتخطى ٧٥٠ مشروع فى مجالات البنية التحتية والخدمات الاساسية والتنمية الإقتصادية ، موزعة على ١٩ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع ، واوضح للقنصل الروسى أن هذه المبادرة ساهمت فى إحداث تنمية شاملة ومستدامة فى جميع القرى المستهدفة ، لافتا إلى أنه مع نهاية عام ٢٠٢٤ سوف ينعم المواطنين بكافة الخدمات فى المدن والقرى على حد سواء .

المميزات والفرص الإستثمارية التى تتمتع بها المحافظة إلى المستثمرين الروس

ودعا محافظ قنا ، القنصل الروسى نقل المميزات والفرص الإستثمارية التى تتمتع بها المحافظة إلى المستثمرين الروس ، و دعوتهم إلى الإستثمار داخل المحافظة التي تضم منطقتين صناعيتين بمدينتىّ قفط ونجع حمادى مكتملتا المرافق ، بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة بقفط والتى تقدم تسهيلات كبيرة لتيسير عمليات التصدير ، الى جانب توافر الخامات والمنتجات القابلة للتصنيع ومن ثم التصدير إلى مختلف دول العالم .

عمق العلاقات الروسية المصرية سواء على المستوي الشعبى أو الرسمى

و أكد فيكتور فوربوف القنصل الروسي عمق العلاقات الروسية المصرية سواء على المستوي الشعبى أو الرسمى والتى يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضى خلال مشروع إنشاء السد العالى بأسوان ، مشيرا إلى أن القنصلية تسعى إلى تعزيز العلاقات بينها وبين المحافظة فى مختلف مجالات التنمية ( كالزراعة والصناعة والاستثمار والتعليم ) ، مثنيا على جهود القيادات التنفيذية بالمحافظة ، والنشاط والتطور الذى تشهده المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية خلال الفترة الماضية .

تحقيق التنمية المستدامة لاسيما فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة

وأشاد فيكتور فوربوف القنصل الروسي بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة لاسيما فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة من خلال محطات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان ، او توليد الطاقة الكهربائية بالرياح ، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة طرق إقليمية تربط بين المحافظات على أعلى مستوى ، مما يسهم فى تيسير وتسريع السفر والإنتقال ، وجذب المزيد من المستثمرين .

وفي نهاية اللقاء قدم محافظ قنا الهدايا التذكارية للقنصل الروسى ، ومن جانبه قدم فيكتور فوربوف الشكر لمحافظ قنا على حسن الحفاوة والاستقبال معربا عن تطلعه إلى زيارة قنا مرة أخرى .