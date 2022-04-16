/692351/هالة-سرحان-كنت-بستضيف-الإخوان-في-برامجي-عشان-يفضحوا-نفسهم

عرضت شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، اليوم الأربعاء الحلقة الخامسة عشرة من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم التي تستضيف خلاله الإعلامية هالة سرحان.

دوت الخليج يرصد تصريحات هالة سرحان في برنامج حبر سري

تصريحات هالة سرحان

قالت الإعلامية هالة سرحان في لقائها التلفزيوني مع الإعلامية أسما إبراهيم: “الصحافة الإلكترونية والديجيتال هي المستقبل وانتهت الصحافة الورقية”.

وأضافت قائلة: “ندمت من استضافة بعض الأشخاص بسبب سلوكياتهم مثل الإخوان.. وأحيانا في برامجي أستضفت أشخاص من الإخوان ليفضحوا أنفسهم”.

وتابعت: “وائل الإبراشي ومحمود سعد زملائي وليسوا تلاميذي وكانوا في فريق الإعداد ببرنامجي.. وأنا اتدربت على يد عمالقة الإذاعة المصرية فأنا بنت ماسبيرو”.

هالة سرحان برنامج حبر سري

ويشار أن لقاء الإعلامية هالة سرحان يعرض على جزأين اليوم السبت وغدا الأحد وتتحدث خلاله بعد غياب حوالي ٦ سنوات عن الظهور بالبرامج التلفزيونية عن كواليس برامجها ومواقف جمعتها بنجوم الفن والمشاهير.

وسترد أيضًا على عدد من الشائعات التي طاردتها ورأيها بالوسط الفني والإعلامي حاليًا بجانب أغاني المهرجانات وغيرها بالإضافة إلى رأيها في التريندات التي وصفته خلال البرومو الدعائي بالكلام الخارج وتأتي ضيفة البرنامج بعد الفنان أحمد فلوكس الذي حل ضيف "حبر سري" أمس الجمعة الموافق له 14 رمضان.

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برنامج حبر سري رمضان 2022

يشار أن الإعلامية أسما إبراهيم أوضحت من قبل حقيقة أن يكون برنامجها حبر سري بديلا لبرنامج شيخ الحارة الذي كان يعرض في نفس توقيت عرض برنامجها حبر سري نسخة رمضان وقالت في أحد اللقاءات التليفزيونية إنها سياسات خاصة بالقنوات.

ويعرض برنامج حبر سري للإعلامية أسما إبراهيم يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:20 مساءً عقب أذان المغرب، ويستضيف البرنامج مجموعة من الضيوف بالفن والإعلام والرياضة مثل سوسن بدر، وحسن شاكوش وحمو بيكا، ومحمود كهرباء وحنان مطاوع، واحمد فلوكس، وعمرو يوسف وأحمد صلاح حسني وأمير كرارة ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم، وغيرهم.

يذكر أنه خلال الحلقة الماضية من برنامج حبر سري، أثار الفنان أحمد فلوكس ضجة كبيرة بتصريحاته الجريئة عن أصدقائه في الوسط الفني مثل إلهام شاهين وأمينة خليل وهادي الباجوري.