مصرع طفل سقط فى حفرة بالغربية

دوت الخليج

بدات الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية اخطارا من شرطة النجدة بمصرع طفل يدعى " م. ا "،يبلغ من العمر ١٢ عام أثر سقوطه أسفل فى حفرة بداخلها مياه تسببت فى غرقه .

انتشال جثمان الطفل

وعلى الفور توجهت قوة من قسم أول المحلة بقيادة الرائد معاذ الحسينى رئيس مباحث القسم وتم انتشال جثمان الطفل، حيث تبين من خلال معاينة الجثة انها لا توجد بها اصابات ظاهرية، والوفاه بسبب الغرق.

نقل الجثة الى مستشفى المحلة العام

تم نقل الجثة الى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وجارى معاينة المكان واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمه. تم تحرير محضر حيال تلك الواقعة وجارى استكمال باقي الاجراءات .

وكان قد لقي شقيقان مصرعهما غرقا بنهر النيل ببحر شبين بقرية محلة ابو علي التابعة لمدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية، حيث تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إشارة من شرطة النجدة بوقوع حالي غرق بالقرب من قرية محلة أبو علي بالمحلة الكبري، وبدورها أخطرت غرفة النجدة الحماية المدنية ليدفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالغربية بفريق إنقاذ نهري.

وقامت القوات جثة بانتشال الشقيقين وتبين أن أعمارهما تتراوح ما بين (12،14 سنة) . تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.