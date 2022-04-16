/692364/الخارجية-المصرية-والألمانية-تطلقا-شعارا-مشتركا--بمناسبة-مرور-70-عاما-على-العلاقات-الدبلوماسية

أطلقت وزارتا الخارجية المصرية والألمانية شعاراً مشتركاً للاحتفال بمرور ٧٠ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذي يوافق يوم ١٦ أکتوبر ١٩٥٢، وجاء إطلاق الشعار قبل ستة أشهر من هذا التاريخ ليكون بمثابة إشارة البدء لعدد من الفعاليات التي تعتزم سفارتا البلدين تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

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وصرح السفير خالد جلال، سفير جمهورية مصر العربية في ألمانيا، بأن الشعار تم تصميمه بالتعاون بين السفارة المصرية في برلين ووزارة الخارجية الألمانية بما يعكس العلاقة الوطيدة بين البلدين.

وأضاف السفير المصرى بأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية المصرية في برلين ومدن أخرى بألمانيا، وبما يعزز أيضاً من جهود الترويج السياحي المصري في السوق الألماني.

مصر تدين اقتاح قوات الإحتلال للمسجد الأقصى

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أصدرت بيانًا أمس، الجمعة، نددت فيه بأعمال العنف والاقتحامات التي يقوم بها قوات الإحتلال الإسرائليي للمسجد الأقصى.

وندد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم ١٥ ابريل ٢٠٢٢، بقتحام القوات الاسرائيلية المسجد الأقصى المُبارك، وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من المُصلين.

وأكد السفير حافظ على ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر الاسلامية في المسجد الأقصى الذي يُعد وقفًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين.

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله، بما في ذلك الدعوات المُطالبِة باقتحام المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر رمضان المُعظم، محذرًا من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.