وزيرة الهجرة: لغتنا تعكس هويتنا ومبادرة «اتكلم عربي» حظيت برعاية الرئيس

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة اتكلم عربي مبادرة رئاسية موجهة لأولادنا المصريين بالخارج، قائلة: «لغتنا تعكس هويتنا الرسمية والمبادرة حظيت برعاية الرئيس السيسى».

وأضافت وزيرة الهجرة: «بنتكلم عربي وبنتكلم عن هويتنا وبيجمعنا كلنا إننا مصريين واحترامنا لبعضنا في إطار عاداتنا وتقاليدنا المصرية وكل ذلك يحتم علينا احترام الآخر».

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن مبادرة اتكلم عربي جاءت بالتعاون بين وزارة الهجرة والتربية والتعليم، معبرة بقولها: «هذا يعكس أننا نعمل سويًا في الجمهورية الجديدة، ونتعلم من رئيس الجمهورية، وكلنا نراه وهو يصلي صلاة العيد ويدخل الكاتدرائية كمان وكل ذلك يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بالتنوع والاختلاف».

وجاء ذلك على هامش فعاليات إفطار وكرنفال المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، الموافق ١٦ أبريل الجاري، بمدرسة سانت فاتيما، بمدينة نصر.

وجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى الحفاط على الهوية واللغة العربية، لأبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج.

كما تستهدف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في المقام الأول، مواجهة طمس الهوية العربية، والتعريف بالقيم والثقافة والعادات المصرية، وذلك لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج.