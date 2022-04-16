محافظ الأقصر يتفقد أكبر أسواق المحافظة لمتابعة توافر الخضروات واللحوم

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم اليوم السبت، سوق شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، والذى يعد أكبر أسواق المحافظة لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين، حيث تابع توافر احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والتمور ووجه التجار بالعمل على خفض الأسعار، كما وجه قيادات مديرية التموين بمتابعة حركة الأسعار والسيطرة عليها.





وأجرى المحافظ جولة داخل السوق، برفقة المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالأقصر وعبد الرازق الصافى وكيل مديرية تموين الأقصر وقيادات المديرية وقيادات شرطة المرافق والمرور. وتابع المحافظ - خلال الجولة - مدى توافر الخضروات والفاكهة، وناقش مع التجار حركة البيع والشراء، موجها بالعمل على خفض الأسعار وتقليل هامش الربح للتجار؛ لضبط حركة البيع والشراء وضبط الأسعار فى السوق تخفيفا للعبء عن المواطنين. كما استمع المحافظ - خلال الجولة - لمتطلبات عدد من المواطنين الذين التقاهم خلال جولته، واستفسر منهم عن مستوى الأسعار والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار والسيطرة عليها والتخفيف على كاهل المواطنين من محدودى الدخل. ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية لضبط أى مخالفات وأى زيادة غير مبررة فى الأسعار فى السلع الأساسية، لافتا إلى حرص أجهزة الدولة على عدم زيادة أسعار السولار أو رفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية والزراعية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإقامة معارض بيع سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مطالبا التجار بعدم المغالاة فى الأسعار لإحداث توازن فى السوق وللتخفيف عن المواطنين ودعم جهود الدولة فى هذا الشأن.

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