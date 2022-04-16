تحصين 238 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

جدة - نرمين السيد - قال مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية الدكتور حاتم أنور إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم السبت، 238 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022، والتى تستمر حتى نهاية أبريل الجارى.





وأشار أنور - فى تصريح صحفى اليوم - إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه جرى اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

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