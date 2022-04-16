مفتى الجمهورية: القرآن والشريعة والسنة يعالجون قضايا المجتمع كافة

جدة - نرمين السيد - وأضاف علام، فى حواره مع برنامج مكارم الأخلاق الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق عبر قناة "صدى البلد" اليوم السبت، أن: "هناك أمورا كثيرة حدثت بعد وفاة رسول الله استنبط فيها الصحابة الأحكام ونظروا فى الواقع الذى يعيشون فيه ووجدوا أن النصوص الشرعية تساعدهم على استنباط الأحكام.
وفيما يتعلق بتجميع القرآن الكريم، قال المفتى: "إن سيدنا عمر بن الخطاب رأى أن يتم تجميع القرآن الكريم للحفاظ عليه وكان سيدنا أبو بكر الصديق متحفظا فى البداية، إلا أنه وافق فى النهاية على تجميعه، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة زيد بن ثابت لتجميع القرآن الكريم، مبينا أنه لا توجد آية فى القرآن الكريم تم جمعها إلا بعد أن يشهد اثنان أنهما سمعا وحفظا الآية من رسول الله.
واستعرض مفتى الجمهورية أيضا أعظم قصة حب ووفاء بين زينب بنت رسول الله وزوجها أبى العاص بن الربيع قبل أن يعلن دخوله فى الإسلام.
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