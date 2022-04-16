/692350/مرور-75-دقيقة--صلاح-يهدر-الرابع-لليفربول-في-مرمى-السيتي

مرت 75 دقيقة من مباراة نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، والتي تجمع فريقي ليفربول ومانشيستر سيتي، على ملعب ويمبلي، بتقدم فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للسيتي.

دوت الخليج

أحرز الهدف الأول لليفربول إبراهيما كوناتي في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 17، استغل ساديو ماني خطأ حارس مانشيستر زاك ستيفن، وأحرز الهدف الثاني، ومع نهاية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 45 عاد ساديو ماني للتألق مرة أخرى، وسجل الهدف الثالث لفريقه، والثاني له في اللقاء.

ومع بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء، تحسن أداء مانشيستر ستي، واستطاع جاك جريليش، تسجيل أول أهداف مانشيستر سيتي في مرمى ليفبرول، في الدقيقة 47، لتصبح النتيجة 1-3 لصالح ليفربول. وأضاع جبرييل جيسوس فرصة هدف محقق في الدقيقة 70، بعدما انفرد بالمرمى، لكن تصدى لها حارس ليفربول أليسون بيكر. ورد ليفربول في الدقيقة 72 بإهدار انفراد عن طريق محمد صلاح، الذي لم يستغل خطًا مدافع مانشيستر سيتي زينشينكو. وظهر مانشيستر سيتي بأداء متواضع للغاية، وأخطاء دفاعية كلفته ثلاثة أهداف، خلال الشوط الأول، لاسيما الهدف الثاني لليفربول الذي جاء عن طريق خطأ من حارس مانشيستر الذي حاول مراوغة ساديو ماني، إلا أن انتهت بالكرة فى المرمى.

تشكيل مانشيستر سيتي

ودخل فريق مانشيستر سيتي الشوط الأول بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: زاك ستيفن خط الدفاع: أوليكسندر زينشينكو – ناثان أكي - جون ستونز- جواو كانسيلو خط الوسط: فيل فودن – فرناندينيو – برناردو سيلفا خط الهجوم: رحيم ستيرلنج – جاك جاك جريليش – جابرييل خيسوس

تشكيل ليفربول

على جانب آخر، فقد ضم تشكيل فريق ليفربول كلًا من: فى حراسة المرمى: أليسون بيكر. فى خط الدفاع: روبرتسون- فان دايك، ماتيب- أرنولد.

فى خط الوسط: فابينيو- هندرسون- تياجو ألكانتارا.

فى خط الهجوم: محمد صلاح- جوتا- ماني

ويواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من المباراة المنتظر إقامته غدًا، بين فريقي تشيلسي وكريستال بلاس، الساعة 5:30 مساءًا.